Lärare i fritidshem till Bjärnums skola
Hässleholms kommun / Förskollärarjobb / Hässleholm Visa alla förskollärarjobb i Hässleholm
2026-06-09
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Det här erbjuder vi dig!
Hos oss får du ett spännande och viktigt uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor. Tillsammans med dina kolleger ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten för fritidshem. Varje avdelning arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete och samarbetet mellan fritidshemsavdelningarna och skolans övriga personal är en naturlig del i vårt arbete.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Din roll
Du arbetar för att stödja barnens utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter samt utvecklar barnens sociala förmågor och kunskaper. På Bjärnums skola arbetar lärare i fritidshem även i skolan på olika sätt utifrån våra elevers behov. Det kan t ex innebära att du är ett stöd för eleverna på rasterna eller håller i rastaktiviteter. Det kan också innebära att du går in och stöttar i klasser. Detta skapar en brygga mellan fritids och skola och ger eleverna trygghet, stöd och helhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som drivs av möjligheten att påverka elevernas utveckling i fritidshemmet i nära samarbete med övriga kollegor på skolan.
Erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem och i grundskolan är meriterande.
Som lärare i fritidshem bör du ha en god kommunikativ förmåga, vara initiativtagande, ha god samarbetsförmåga och kunna möta människor. Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper samt god samarbetsförmåga gentemot barnen, vårdnadshavare och dina kollegor. Vi lägger stort värde i att skapa en trivsam miljö för både elever och personal och förväntar oss att du har samma synsätt. Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Vid ansökan så ber vi dig bifoga din legitimation som lärare i fritidshem tillsammans med din ansökan.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde. Bjärnums skola har ca 360 elever i F-9. Ledningen utgörs av rektor och två biträdande rektorer.
Skolan är belägen ca 15 minuters bilresa norr om Hässleholm. Det finns också goda tåg- och bussförbindelser till Bjärnum, där skolan ligger på gångavstånd från stationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
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291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Bjärnums skola Kontakt
Sveriges Lärare 0451-268158 Jobbnummer
9954220