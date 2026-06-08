Lärare i fritidshem till Anpassad grundskola
Degerfors Kommun / Förskollärarjobb / Degerfors Visa alla förskollärarjobb i Degerfors
2026-06-08
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Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
Anpassad grundskola i Degerfors består av tre avdelningar 1-6 Ämnen, 7-9 Ämnen och 1-9 Ämnsesområden. 1-6 Ämnen och 1-9 Ämnesområden är belägna på Parkskolan. 7-9 Ämnen ligger på Stora Vallaskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Du finns med eleverna under hela skoldagen, både under lektioner, på raster samt på fritidshemmet. Tillsammans med undervisande lärare arbetar du nära eleverna för att skapa förutsättningar för lärande mot målen och deltagande i undervisningen. Ni arbetar tillsammans aktivt med att anpassa undervisningen, ge adekvat omsorg och utveckla alternativa arbetssätt och använda kompensatoriska hjälpmedel för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.
Vi strävar att skapa en helhet med lärande under hela dagen och en röd tråd mellan skola och fritidshem för eleverna och i detta arbete har du en betydelsefull roll.
Då tjänsten främst är riktad mot ämnesområden är det viktigt att även kunna stötta i olika omsorgsfrågor.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med lägst behörighet för undervisning i förskola/fritidshem. Du är en positiv person med god förmåga att skapa fin kontakt med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser att du har vana av arbete med elever med behov av AKK, alternativt kompletterande kommunikation, samt har en förmåga att tolka sociala interaktioner och signaler hos eleverna. Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet. Du har lätt att hitta samarbetsformer och ser arbetslaget som en tillgång. Vidare är du engagerad med god social förmåga som bidrar till ett positivt arbetsklimat och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Du arbetar utifrån en tydlig struktur och har goda pedagogiska färdigheter. Som pedagog anpassar du undervisningen efter varje elevs unika förutsättningar och ser skolutveckling som en naturlig del av uppdraget. För att förstå elevers olika behov behöver du ha en god analytisk och pedagogisk förmåga, höga förväntningar och en övertygelse om att alla elever kan utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
Degerfors kommun (visa karta
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693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Anpassad Grundskola Kontakt
Rektor
Robert Karlsson robert.karlsson@degerfors.se 0586-483 07 Jobbnummer
9952426