Lärare i fritidshem till anpassad grundskola
Norrköpings kommun / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2026-01-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en engagerad pedagogisk ledare med ett hjärta för kreativitet och innovation? Har du förmågan att planera och leda fritidsaktiviteter med självständighet och passion? Då kan du vara vår lärare i fritidshem på Matteusskolans anpassade grundskola!
Vilka är vi?
Matteusskolan är en F-6 skola med anpassad grundskola och tillhörande fritidshem som ligger centralt i Norrköping precis vid Folkparken. Närheten till resecentrum gör att det är lätt att ta sig till oss, både med tåg, buss och spårvagn.
Vi arbetar gemensamt för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla elever kan nå sin fulla potential. I vår anpassade grundskola har vi lång erfarenhet av att möta behoven hos elever med intellektuell funktionsnedsättning samt andra typer av funktionsnedsättningar/variationer och vi är stolta över vårt engagerade och professionella team som arbetar för att göra skillnad varje dag. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där professionalitet och gemenskap går hand i hand.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem kommer du att tillsammans med dina kollegor inom professionen ha ett övergripande ansvar för planering, genomförande och schemaläggning av fritidshemsverksamheten på vår anpassade grundskola. Du kommer att samarbeta tätt med andra kollegor och leda intressanta och utvecklande aktiviteter för barn och ungdomar.
Ditt uppdrag sträcker sig även över elevernas skoldag. Med ett fokus på att stärka elevernas personliga och sociala utveckling blir du en viktig del av ett kreativt och engagerat team som sätter eleverna i främsta rummet.
Vem är du?
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Utöver det ser vi gärna att du har erfarenhet av, eller utbildning inom, arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom anpassad grundskola, då verksamheten är specifik och kräver särskild kompetens.
Du har god förmåga att planera och organisera verksamheten, och gärna erfarenhet av schemaläggning där du använt din struktur och analytiska förmåga.
Du är väl insatt i skolans styrdokument och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift. Du är en pedagogisk ledare som engagerar, skapar trygghet och bygger förtroendefulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Hos oss behövs en kommunikativ, ansvarstagande och varm person med hjärtat på rätt ställe.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 februari
Kontakt: Biträdande rektor Birgitta Mantefors, 011-15 32 52, birgitta.mantefors@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enl. ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9687464