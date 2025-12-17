Lärare i Fritidshem till Anpassad Grundskola
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzisPubliceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Nu öppnas en unik möjlighet att vara med i uppstartsteamet för Anpassad grundskola i Götene.
Vi och våra blivande elever söker dig som vill vara med och bygga upp vårt fritidshem på anpassad grundskola. På vårt blivande fritidshem vill vi skapa kreativa miljöer, en bred pedagogisk mångfald och trygghet utifrån elevernas behov och i relation till fritidshemmets uppdrag.
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp en fantastisk skola som vilar på en god värdegrund och som utvecklar en undervisning med hög kvalitet. Du ska vara trygg i din yrkesroll och kunna omsätta visioner, tankar och mål till konkret handlande. Du är en god kommunikatör och har lätt för att samarbeta både inom verksamheten och med externa aktörer.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet så kommer du att:
- Systematiskt leda, planera, reflektera, följa upp och analysera fritidshemmets verksamhet och resultat
- Tillsammans med rektor och biträdande rektor, leda och samordna personalen på fritidshemmet samt säkerställa fungerande rutiner, så som öppning, stängning och närvarohantering.
- Ansvara för kontakt med vårdnadshavare
- Delta i skolans ledningsgrupp, utvecklingsarbete och nätverksträffar för lärare i fritidshem
- Vara i samverkan med övriga lärare på skolan utifrån samverkansuppdrag eller ansvara för övrig undervisning utefter behörighetKvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Meriterande är behörighet i ett eller flera praktisk-estetiska ämnen, samt tidigare erfarenhet av arbete i anpassad grundskola.
Med en helhetssyn på lärande och undervisning ser du möjligheterna i att stödja elevernas utveckling över hela skoldagen och skapar en röd tråd mellan skola och fritidshem.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100 % sysselsättningsgrad semestertjänst. Tillträde augusti 2026.
För att få en anställning inom skolverksamhet krävs ett utdrag ur belastningsregistret
Urval- och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan och sök senast 18 januari.
Varmt välkommen med ansökan till vår nystartade verksamhet.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.
