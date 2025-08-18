Lärare i fritidshem till anpassad grundskola
Strömstads kommun, Barn- och elevhälsan / Pedagogjobb / Strömstad Visa alla pedagogjobb i Strömstad
2025-08-18
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Barn- och elevhälsan i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Anpassad grundskola är en egen skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en låg-, mellan- och högstadieskola med ca 20 elever och hög personaltäthet. Skolan är belägen i centrala Strömstad vid Strömstiernaskolan.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker lärare till Anpassad grundskola med uppdraget riktat mot fritidshem, start snarast.
I din roll på Anpassad grundskola ingår du tillsammans med övrig personal i arbetet med att skapa en meningsfull skoldag och fritidsverksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Du ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du kommer att ha andra uppdrag under förmiddagen utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Det kan till exempel vara rastverksamhet, lästräning i mindre grupper, delta på idrott och bad, stöttning i klass eller hålla i praktisk estetiska lektioner beroende på kompetens. Omfattning och innehåll i tjänsten kan se olika ut utifrån skolans behov.
Du har ett nära samarbete med övriga lärare och resurspersoner för att tydliggöra elevernas skoldag och tillmötesgå individuella behov. Du arbetar för att motivera och inspirera eleverna till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. För att bättre möta våra elevers behov ser vi gärna manliga sökande, men välkomnar självklart alla kvalificerade kandidater.
Här i Strömstad har vi havet i centrum och livet i fokus - att förena karriär och en salt livsstil året runt är lika naturligt som viktigt för oss som valt att bo i Strömstad! Här kan du kombinera yrkeskarriären med livskvalitet.Kvalifikationer
Till tjänsten söker vi dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Lärarlegitimation är ett krav för en eventuell tillsvidareanställning. Vi söker dig som har digital kompetens och kan använda det i arbetet med tydliggörande pedagogik under dagen för våra elever med särskilda behov. Välkomnar om du har erfarenhet eller kunskaper i TAKK, AKK så som Widgit on line. Vi kommer introducera Picture my life under hösten så har du även erfarenhet av detta, ser vi det som positivt.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är tydlig och kan bemöta elevernas olika behov, utifrån situation och med ödmjukhet och förståelse. För att trivas i rollen är det viktigt att du är flexibel och har ett positivt förhållningssätt. Har du dessutom god förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor ser vi fram emot din ansökan!
För oss är rätt person på rätt plats viktigt och vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet av målgruppen.
Varmt välkommen till oss i Strömstads kommun!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272845/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit Arbetsplats
Strömstads kommun, Barn- och elevhälsan Kontakt
Rektor
Veronika Kvick veronica.kvick@stromstad.se 0526 - 193 22 Jobbnummer
9463816