Lärare i fritidshem, Solenskolan - både tillsvidare och vikariat!
2026-04-16
Om verksamheten
Solenskolan är en F-6-skola med ca 300 elever och 40 personal som är belägen vid södra infarten till Härnösand. Förutom grundskolans verksamhet F-6 har vi tre fritidsavdelningar. Skolan är mångkulturell med en stor andel flerspråkiga elever och vi jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi ser flerspråkigheten som en styrka. Praktiska och estetiska aktiviteter är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Närheten till fin havs- och skogsmiljö nyttjas på bästa sätt både under skoldagen och i fritidsverksamheten.
Vår vardag präglas av ett tillsammansarbete med fokus på elevernas lärande och utveckling. Vi skapar gemensamma målbilder och tar tillvara kompetensen på ett optimalt sätt. Det är naturligt att arbeta nära sina kollegor med gemensamma planeringar och strukturer. I rollen som lärare i fritidshemmet så ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera verksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument. Vid Solenskolans fritidshem arbetar vi utifrån en gemensam pedagogisk grundsyn framtagen ur forskning och beprövad erfarenhet. Vår målsättning är att skapa pedagogisk verksamhet genom medveten pedagogisk insats i elevernas fria aktiviteter där elevernas inflytande och intressen ges stor vikt.Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling och framtidstro. Med helt egna lokaler för fritidshemsverksamheten är lärmiljön en viktig del då vi förändrar och utvecklar den för att stötta elevernas utveckling och lärande. I tjänsten har du flera pedagogiska uppdrag utifrån din behörighet och kompetens vilket gör dina dagar varierade.
Trygghet och värdegrundsfrågor är en viktig del och vi jobbar aktivt på olika plan för att skapa ett gott gemensamt klimat. Som lärare i fritidshem ansvarar du även för en organiserad rastverksamhet som en del i Solenskolans trygghetsarbete. Du erbjuder eleverna daglig pedagogledd lek, ger eleverna möjlighet till ett rikt utbud av lekar och aktiviteter samt låter eleverna öva på sitt ledarskap genom att hålla i egna aktiviteter.
God relationell kompetens är en styrka som vi värdesätter högt och vi ser att du samverkar med föräldrar på ett neutralt och tryggt vis.Kvalifikationer
Lärarexamen med behörighet för att undervisa i fritidshem enligt lärarlegitimation. Ett krav för arbete inom skolan är ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem och är väl förtrogen med läroplanens innehåll.
Erfarenhet av arbete med utomhuspedagogik och planerad rastverksamhet.
Erfarenhet och kunskap av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
God kunskap om digitala verktyg.
Erfarenhet av undervisning i idrott, bild och teknik.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har höga och positiva förväntningar på alla elever och som tror på deras möjlighet att lyckas. Du är en inspirerande och tydlig ledare som med engagemang och driv utmanar, motiverar och utvecklar den pedagogiska verksamheten.
Du har förmågan att anpassa undervisningen utifrån varje elevs individuella behov och skapar en lärmiljö där alla får möjlighet att nå sin fulla potential. Ditt bemötande präglas av professionalism och respekt, och du bygger trygga, förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare.
Samarbete ser du som en självklarhet - du värdesätter lagarbete och det kollegiala lärandet som en grund för att tillsammans skapa en stark och utvecklande pedagogisk miljö.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Arbetstid och varaktighet
Då vi har en kollega som går i pension och en kollega som kommer vara föräldraledig finns möjlighet både till en tillsvidareanställning samt ett vikariat fram till 31/12. Provanställning kan komma att tillämpas.Övrig information
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Tillträde: Tillsvidare anställning: 17 augusti, och vikariat: 1 maj - 31 december
Om det saknas sökande som har legitimation enligt ovan kan andra sökande eventuellt bli aktuella och anställning som obehörig lärare kommer då tillämpas.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118613".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
Vårstagatan 4
871 40 HÄRNÖSAND
Hanna Mellberg hanna.mellberg@edu.harnosand.se
