Lärare i fritidshem sökes till Västra Ramlösa skola
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2026-06-10
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Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Västra Ramlösa skola är en F-6 skola på ca 600 elever och ca 85 i personalen. Skolan ligger i Eskilsminne i Helsingborg med goda kommunikationer. Vi har nära till både Jordbodalen och Ramlösa Brunnspark som vi flitigt besöker.
Västra Ramlösa skolas vision: Vi vågar, Vi lär, Vi kan Tillsammans!
Våra verksamhetsmål är ständigt närvarande. Vi vill att alla våra elever ska bli stimulerade till att lära nytt och samtidigt känna sig trygga och sedda under hela sin skoldag. Därför satsar vi också mycket på vår rastverksamhet och på vår fritidsverksamhet då vi tror på att allt är lika viktigt för ett barns lärande. Vi på Västra Ramlösa skola har även ett tydligt miljöfokus som genomsyrar verksamheten på olika sätt. Våra elever är nyfikna, aktiva och uppnår goda resultat. Att ha en god kommunikation med vårdnadshavarna är något som vi hela tiden arbetar med.
Personalen är positiv och engagerad och här finns många möjligheter att växa i sin roll som pedagog genom olika grupper och samarbeten med kollegor.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad lärare i fritidshem som vill göra skillnad för elever varje dag? Nu söker vi en kollega till ett vikariat på Västra Ramlösa skola.
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat arbetslag där samarbete, utveckling och elevens bästa står i centrum. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull fritidshemsverksamhet där eleverna får möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
Som lärare i fritidshem hos oss ser du helheten i elevens dag. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån läroplanens mål och det centrala innehållet. Under skoldagen arbetar du tillsammans med elever och kollegor utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Du är också delaktig i planering och genomförande av vår uppskattade lovverksamhet.
På Västra Ramlösa skola tror vi på kraften i det kollegiala lärandet. Vi delar erfarenheter, utvecklar undervisningen tillsammans och stöttar varandra i vardagen. Förutom individuell planering har arbetslagen gemensam planeringstid varje vecka, vilket skapar goda förutsättningar för samarbete och utveckling.
Vi är stolta över våra fritidshem och söker nu dig som vill bidra med engagemang, idéer och ett genuint intresse för det fritidspedagogiska uppdraget. Oavsett om du har lång erfarenhet eller är relativt ny i yrket kommer du att mötas av kollegor som gärna samarbetar och utvecklar verksamheten tillsammans.
Vad vi erbjuder
Ett stimulerande och varierande arbete där du gör skillnad för elever varje dag.
Ett engagerat arbetslag med hög kompetens och god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas professionellt genom kollegialt lärande.
Friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år.
En rökfri och hälsomedveten arbetsplats.
En arbetsmiljö där trygghet, delaktighet och arbetsglädje är viktiga värden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidspedagogexamen eller lärarexamen med inriktning mot fritidshem. Har du erfarenhet av arbete i fritidshem är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är i början av din yrkeskarriär och vill utvecklas tillsammans med oss.
Du har god kunskap om skolans styrdokument och fritidshemmets uppdrag samt förmåga att omsätta dessa i en verksamhet som skapar trygghet, glädje och lärande för eleverna.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och flexibel. Du har ett positivt förhållningssätt och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är lyhörd för elevernas behov, intressen och initiativ och ser varje elevs möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du trivs med att samarbeta i arbetslag samtidigt som du kan ta eget ansvar och arbeta självständigt när situationen kräver det. Du bidrar aktivt till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig sedda, delaktiga och inspirerade att lära.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara en positiv kraft i vår verksamhet och bidra till elevernas hela skoldag.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 260622
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: 50%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Sveriges lärare Grundskola
Sara Karlsson sara.karlsson@fvsverigeslarare.se +46704336140 Jobbnummer
9957256