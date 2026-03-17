Lärare i fritidshem på Västra skolan i Eslövs kommun
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, samarbeta och bidra till en skola där varje elevs röst räknas. Välkommen till en arbetsplats där trivsel och samarbete är i fokus!
Ditt uppdrag
I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp verksamheten på fritidshemmet. Du arbetar för att stimulera barnens utveckling och lärande både individuellt och i grupp. Du kommer att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare för att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla barn kan nå sin fulla potential.
• Planera och genomföra aktiviteter som främjar barnens utveckling
• Skapa och bibehålla trygga relationer med elever och vårdnadshavare
• Arbeta i team med andra pedagoger för att utveckla verksamheten
• Bidra till barnens sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en lärarutbildning med inriktning mot fritidshem eller motsvarande utbildning. Du är en kommunikativ, lösningsfokuserad och flexibel person som brinner för att arbeta med barn.
Vi ser att du:
• Är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog
• Har god förmåga att skapa engagemang och trygghet i grupper
• Har ett inkluderande arbetssätt och förmåga att möta barnens individuella behov
• Har kunskap och intresse för att utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet
Är det här du?
Vi söker dig som känner igen dig i följande beskrivning:
• Du arbetar enligt tydliga processer, planerar och organiserar ditt arbete väl, slutför det du påbörjar och håller deadlines
• Tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer, både med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Du är snabb på att hitta lösningar när problem uppstår och ser möjligheter i utmaningar
• Du är mottaglig och intresserad av nya perspektiv och arbetsmetoder
Vi erbjuder
På Västra skolan blir du en del av ett engagerat och inkluderande arbetslag där vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där dina idéer och initiativ värdesätts.
• En arbetsplats präglad av gemenskap och samarbete
• Möjlighet till fortbildning och utveckling inom din roll
• En modern och trivsam arbetsmiljö anpassad för både personal och barn
Om arbetsplatsen
Vi är en skola med 360 elever, varav 200 är inskrivna på fritidshemmet. Vårt fritidshem är uppdelat i två avdelningar: en för förskoleklass till årskurs 1 och en för årskurs 2 till 6. På skolan arbetar cirka 50 medarbetare tillsammans för att skapa en trygg, inspirerande och inkluderande lärandemiljö där varje elev får möjlighet att lyckas och utvecklas.
Eslövs kommun är en växande och framåtblickande arbetsgivare där fokus ligger på att skapa en trygg och utvecklande miljö för både elever och medarbetare. Här värderas samarbete och engagemang, och du blir en del av en verksamhet som sätter elevens utveckling och rättigheter i första rummet.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312502 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Västra skolan Kontakt
Rektor
Marianne Bredhe marianne.bredhe@eslov.se 0709-70 44 57
