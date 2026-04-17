Lärare i fritidshem på Sånghusvallens skola
- Ett jobb med plats för engagemang och utveckling!
Är du lärare i fritidshem och vill arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas? Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
På Sånghusvallens F-6-skola i Ås går det ca 200 elever. Vi arbetar i nära samarbete för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Vi söker nu en lärare i fritidshem som har en passion för att stödja och utveckla varje barns unika potential. Du kommer att spela en central roll i att skapa en inspirerande och trygg lärmiljö där eleverna kan växa och utvecklas.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som lärare i fritidshem på Sånghusvallens grundskola
Vi har två fritidshemsavdelningar, Ekorren och Kojan och du kommer att arbeta tätt tillsammans med dina kollegor. Att tänka utifrån elevens hela skoldag, att se möjligheter i stället för hinder och att ha en elevsyn där grundinställningen är att barn vill lyckas är viktigt för att du ska trivas hos oss. Vår förstelärare i fritidshemmet driver kontinuerlig utveckling för hela fritidsgruppen utifrån de mål som vår skola har, där relationer och värme har stor betydelse tillsammans med elevernas utveckling.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling.
Andra viktiga uppgifter som pedagog är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
Du som söker har en examen som lärare i fritidshem med behörighet och legitimation mot fritidshemmet.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete. Du ser arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter.
Du är en lugn, trygg och empatisk person som tycker om att samarbeta, vilket är avgörande för att lyckas i rollen som lärare i fritidshem och ha en god relation med elever, föräldrar och övrig personal.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde 2026-08-03. Anställningsformen är en semestertjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej och varmt välkommen till Sånghusvallens skola!
Jag är mycket glad att du överväger att bli en del av vårt engagerade team. På Sånghusvallens skola strävar vi efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och personal kan utvecklas och trivas. Vi värdesätter struktur, transparens och ett relationellt ledarskap. Vi arbetar tillsammans för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi har en fantastisk miljö med en fin skola och en skolgård med massor av möjligheter som vi alla är stolta över att kunna erbjuda.
Som rektor är mitt huvudfokus alltid elevernas rätt till en kvalitativ utbildning, trygghet och studiero. Jag hoppas att du delar detta fokus och är redo att bidra med ditt engagemang och din kompetens.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en skola där varje dag är en möjlighet till lärande och utveckling.
//Magnus Hübinette, rektor
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123330".
