Lärare i fritidshem på Olympiaskolan i Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Pedagogjobb / Kävlinge Visa alla pedagogjobb i Kävlinge
2026-03-27
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kävlinge Kommun i Kävlinge
, Staffanstorp
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
Under läsår 26/27 utökar vi vår organisation med ytterligare en förskoleklass och vi söker därför dig som är legitimerad lärare i fritidshem för att komplettera vår organisation.
Du arbetar i förskoleklass tillsammans med två grundskollärare och en socialpedagog som alla har tidigare erfarenhet av arbete i åldersgruppen och många års erfarenhet av arbete på Olympiaskolan. På eftermiddagarna arbetar du i fritidsverksamheten tillsammans med övriga lärare i fritidshem, socialpedagog och fritidsledare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, reflektion och utvärdering av verksamheten. Du erbjuder en stimulerande och utmanande undervisning som bidrar till elevernas utveckling, lärande och måluppfyllelse samt ger dem en meningsfull och rolig fritid.
Tillsammans med ditt arbetslag skapar du goda lärmiljöer och möjligheter för ett kreativt lärande. Genom ett skapande, problemlösande och utforskande arbetssätt där lek och rörelse är en självklar del av undervisningen ger du eleverna möjlighet att lära sig på bästa sätt. Du är väl förankrad i rådande styrdokument och ansvarar för att skolan arbetar mot uppställda mål och för den pedagogiska utvecklingen framåt. I uppdraget ingår också att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och att stärka grupprelationer. Likt övriga i kollegiet är du aktiv rastvärd och äter pedagogiskt några dagar i veckan.
Samverkan mellan Annelundsskolan och Olympiaskolan är stor och utvecklingsarbetet sker gemensamt. I vår fritidsverksamhet arbetar två av Kävlinge kommuns förstelärare i fritidshem, vilket ger extra kraft i utvecklingsarbetet. Vi är partnerskolor till Malmö Universitet och VFU-studenter är en naturlig del av vårt verksamhet.
I Kävlinge kommun arbetar vi kommunövergripande för att främja likvärdighet mellan enheterna. Den kommungemensamma pedagogiska utvecklingsgruppen, med representanter från varje fritidshem, arbetar för fortsatt kvalitetsutveckling.
Är du den vi söker?
Du är utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem. Du är förtrogen med fritidshemmets styrdokument och har förmåga att omsätta dessa i praktiken. Du arbetar med ett tydligt elevfokus och är delaktig i elevernas lärande.
- Du har hög kompetens och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Du kommunicerar och agerar på ett sätt som skapar goda relationer
- Du ser lösningar, kommer med nya idéer och arbetar både självständigt och kollegialt
- Du är positiv, ansvarsfull, lyhörd och engagerad
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Legitimation och intresse för undervisning i bild är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgraden 100% och tillträde 2026-08-06.
Intervjuer genomförs vecka 17 och 18.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister/misstankeregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Rektorsområde Annelund/Olympia består av två F-6-skolor med sammanlagt lite över 500 elever. Skolorna ligger nära varandra och har gemensam organisation där man som medarbetare kan arbeta på båda enheterna.
Vi arbetar målmedvetet, för att våra elever ska nå goda resultat i en skola där alla respekteras utifrån sin person och åsikter. Vi skapar trygghet och studiero genom en god lärmiljö och en strukturerad undervisning, utifrån elevers behov och förutsättningar. Vi har ett engagerat utvecklingsarbete, som verkar för en lärande organisation med undervisningsmetoder förankrade i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Våra förväntningar på ditt engagemang och delaktighet i att göra varje dag till den bästa för våra elever är därför höga!
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Olympiaskolan Kontakt
Anna Jacobsson 046-739468 Jobbnummer
9822408