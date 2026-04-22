Lärare i fritidshem på Grundskoleförvaltningen
2026-04-22
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet i enlighet med läroplanens mål. Du skapar en trygg, stimulerande och meningsfull verksamhet där elevernas lärande, utveckling och välbefinnande står i centrum.
Du arbetar för att erbjuda en varierad undervisning som tar tillvara elevernas intressen, stärker deras sociala förmågor och främjar kreativitet, ansvarstagande och samarbete. Du bidrar till att skapa en röd tråd mellan skoldag och fritidshem och samverkar nära med klasslärare och övrig personal för att ge eleverna en sammanhållen dag.
Du har ett tydligt och tryggt ledarskap i elevgruppen och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog. Vid särskilda behov kan det även vara aktuellt om du är legitimerad förskollärare. Du har god kunskap om fritidshemmets uppdrag och styrdokument och kan omsätta dem i praktiken.
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare med god pedagogisk insikt. Du har förmåga att skapa struktur, bygga positiva relationer och etablera en inkluderande lärmiljö där alla elever känner sig sedda och delaktiga. Vidare är du kreativ och engagerad, med förmåga att skapa stimulerande aktiviteter genom lek, skapande och rörelse. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare, samtidigt som du tar ansvar för att utveckla verksamheten framåt.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Övrig information
Läs mer om hur det är att arbeta som Lärare fritidshem i Borås Stad.
Inom grundskolan i Borås Stad har vi en central rekryteringsprocess för Lärare i fritidshem. Det innebär att vi intervjuar och tillsätter våra tjänster löpande utifrån skolornas behov. Vi uppdaterar annonsen kontinuerligt med lediga tjänster. I ansökningsförfarandet anger du vilken skola/vilka skolor som du är intresserad av att arbeta på. Du kan i efterhand ange fler skolor utifrån att fler inkommer med rekryteringsbehov. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan det, utifrån verksamhetens behov och berörd rektors bedömning, bli aktuellt med besök på en eller flera av de aktuella skolorna.
Saknar du legitimation kan din ansökan komma att förmedlas till hantering av tidsbegränsade anställningar inom grundskola. Du anger i ansökningsförfarandet om du är intresserad av det.
Om du är befintligt anställd som Lärare i fritidshem inom Grundskoleförvaltningen i Borås Stad och är intresserad av att arbeta på en annan skola skickar du in din ansökan här.
Om verksamheten
Följande skolor rekryterar för närvarande Lärare i fritidshem:
Kristinebergskolan - Läs mer om skolan här.
Söker två Lärare i fritidshem. Tillsvidareanställning med tillträde 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2026-04-29. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Lisa Lönqvist Lorentzon 033-357946.
Kinnarummaskolan - Läs mer om skolan här.
Söker en Lärare i fritidshem. Tillsvidareanställning med tillträde 3 augusti 2026. Sista ansökningsdag 2026-05-03. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Hanna Göthberg 0768885688.
Svaneholmskolan - Läs mer om skolan här.
Söker en Lärare i fritidshem alternativt Förskollärare. Tillsvidareanställning med tillträde 3 augusti 2026. Sista ansökningsdag 2026-05-03. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Hanna Göthberg 0768885688.
Sandaredskolan - Läs mer om skolan här.
Söker en Lärare i fritidshem. Tillsvidareanställning med tillträde 15 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2026-05-03. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Sofia Gustafsson 033-358855.
Björkhöjdskolan F-6 - Läs mer om skolan här.
Söker en Lärare i fritidshem alt förskollärare med kunskap och erfarenhet av TAKK. Är du behörig i bild eller idrott kommer det finnas möjlighet till viss undervisning i ämnet. Tillsvidareanställning med tillträde 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2026-05-04. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Andrea Roy 033-358769. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:072".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Borås kommun
501 80 BORÅS
Borås Stad
Ansvarig handläggare
Mathilda Danielsson Mesch mathilda.danielsson.mesch@boras.se 033-353609
