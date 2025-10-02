Lärare i fritidshem på Anpassad grundskola Fjärding 1-9
Borås kommun / Pedagogjobb / Borås Visa alla pedagogjobb i Borås
2025-10-02
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Nu söker vi en Lärare i fritidshem alternativt förskollärare till Anpassad grundskola Fjärding 1-9. Om du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt legitimerad förskollärare kan det vara dig vi söker till vår verksamhet.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Anpassad grundskola Fjärding 1-9 är en plats där alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår gemensamma värdegrund bygger på trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Värdegrunden ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning.
Vi delar lokaler med grundskolan på Fjärding och Boda. Elever i årskurs 1-6 har sin skolgång och fritidsverksamhet i Fjärdingskolans lokaler och elever i årskurs 7-9 har sin undervisning och korttidstillsyn (KTS) i Bodaskolans lokaler.
Lärare i fritidshem på Anpassad grundskola Fjärding 1-9Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
För att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever finns det en klasslärare samt ytterligare resurser i klassen beroende på elevernas behov. Resurserna kan vara förskollärare, fritidshemslärare, aktiveringspedagoger och/eller elevassistenter. Dessutom finns en speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning som stöttar teamen på uppdrag av elevhälsan. Din roll hos oss är du inte bara att vara en trygg och skicklig pedagog - du är också en i teamet, där alla har en viktig roll i elevens lärande. I det dagliga arbetet utmanar och stimulerar vi elevernas nyfikenhet, utveckling och lust att lära. Tillsammans med dina kollegor i klassen är du med i planering, genomförande och bedömning kring eleven.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt legitimerad förskollärare och som vill arbeta med elever i anpassad grundskola Fjärding 1-9 och elever i behov av särskilt stöd. Du har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är engagerad, flexibel och initiativrik samtidigt som du är van vid att arbeta i ett lag. Du skall vara lugn och stabil i ditt bemötande och vara lyhörd för individers olika behov och förutsättningar samt kunna anpassa dig därefter. Du skall dessutom vara mycket tydlig och strukturerad.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Helen Stomberg 033-357091 Jobbnummer
9537419