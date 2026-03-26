Lärare i fritidshem och undervisning i slöjd årskurs 3-6
2026-03-26
Njutånger skola - där alla barn ska få möjlighet att lyckas och utvecklas till sin fulla potential
Tänk dig en skola som är öppna för alla.
En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen är, och där vi tillsammans utvecklar idéer och odlar drömmar.
Vi har Sveriges viktigaste jobb - och det tar vi på största allvar.
Lärandeförvaltningen söker nu en lärare i fritidshem och undervisning i slöjd årskurs 3-6 till Njutånger skola. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Lärarexamen är ett krav. Vi söker dig som både har förmåga att se behov av praktiska lösningar i klassrummet och kan arbeta strukturerat och långsiktigt för att stödja elevernas utveckling och lärande.
Njutånger skola är en liten och hjärtlig F-6-skola med cirka 70 elever, belägen ungefär 1,5 mil söder om Hudiksvall. Här möter du en varm byskolemiljö där alla känner alla, och där eleverna står i centrum.
Skolan ligger mitt i naturen - med skog, hav, fotbollsplan, skolskog, isbana och skidspår bokstavligen runt knuten. Våra elever är nyfikna och vetgiriga, och utemiljön ger fantastiska möjligheter för både lärande, rörelse och lek under hela året.
Vi arbetar åldersblandat i F-1, 2-3, 4-5 samt 6, vilket gör samarbetet tätt och naturligt över årskurserna. Som mindre skola tar vi vara på det nära kollegiala samarbetet - vi hjälps åt, ställer upp för varandra och skapar tillsammans den trygghet som våra elever behöver.
För att motsvara en heltidstjänst ingår både undervisning, resursarbete och arbete i fritidshemmet under skoldagen.
Vi lägger stor vikt vid relationellt ledarskap, ett lustfyllt lärande och en tydliggörande pedagogik. Här arbetar vi nyfiket och med hjärta för att förstå hur just våra elever lär bäst. Kollegialt lärande och positiva möten präglar vår vardag.
Skolan har även ett nära samarbete med Enånger skola, åtta kilometer bort. Tillsammans delar vi ledning och delar av elevhälsan - en trygg struktur som ger goda möjligheter till utveckling och gemensamt arbete.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshem och undervisning i slöjd årskurs 3-6 kommer du att:
Undervisa årskurs 3-6 i slöjd enligt rådande timplan för grundskolan och tillhörande arbetsuppgifter för undervisande lärare.
Arbeta med och vidareutveckla fritidshemmets verksamhet utifrån styrdokumenten
Skapa och leda meningsfulla aktiviteter som stödjer elevernas sociala, emotionella och motoriska utveckling
Vara en trygg, lyhörd och närvarande vuxen under elevernas hela dag
Arbeta som resurs i skolans undervisning F-6
Bidra aktivt till skolans gemensamma utvecklingsarbete och vår fina laganda
Hos oss är fritidshemmet en viktig och levande del av skoldagen - en plats där eleverna fortsätter att växa, lära och vara sig själva i en trygg miljö.Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller grundskollärare med inriktning mot fritidshem och/eller med behörighet att undervisa i slöjd.
Vi tror att du:
• Leder med hjärta, struktur och tydlighet
• Är flexibel, lösningsfokuserad och trivs i en verksamhet där dagarna varierar
• Har ett varmt och relationellt förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare
• Vill arbeta nära andra i ett litet, engagerat och stöttande arbetslag
• Har ett genuint intresse för elevers lärande, trygghet och utveckling
• Brinner för att utveckla fritidshemmets viktiga roll i barns hela skoldag
Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad - varje dag, för varje elev.
Passar detta in på dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Innan anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Malin Uygur +4665019953 Jobbnummer
9820385