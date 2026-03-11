Lärare i fritidshem och undervisning i musik till Tunets skola
Borlänge kommun, Tunets skola / Pedagogjobb / Borlänge Visa alla pedagogjobb i Borlänge
2026-03-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge kommun, Tunets skola i Borlänge
Tunets skola är en F-6 skola med cirka 160 elever, belägen i utkanten av Borlänge. Skolan har ett naturskönt läge med fantastisk natur runt knuten som inbjuder till friluftsliv och idrottsaktiviteter som exempelvis skidåkning och skridskoåkning.
Vi söker en erfaren och driven lärare till vårt fritidshem på Tunets skola.
Vi på Tunets skola lägger stor vikt vid att utveckla elevens kunskaper, sociala förmåga, delaktighet och kamratrelationer genom hela elevens skoldag och fritidstid. Med en stabil personal med god erfarenhet driver vi tillsammans en trivsam och trygg skolverksamhet där vi skapar en god grund för varje elev med fokus på trygghet, kontinuitet och progression i varje elevs utveckling och lärande. Vi uppmuntrar eleverna till rörelse under rasterna och under fritidstid genom strukturerade och planerade aktiviteter.
Grunden för vår verksamhet är Borlängebon och vi arbetar från kommunens värdegrund:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vår utgångspunkt är att varje barn är unikt med unika förmågor och egenskaper som ska bemötas med respekt och tas på allvar. Med en god gemenskap mellan pedagoger och elever är vår skola den perfekta arbetsplatsen. Eleverna är nyfikna och skolans lärare är ambitiösa. Personalen arbetar nära varandra och nära barnen: att alla barn är allas ansvar är viktigt för oss. Beslutsvägarna är korta hos oss och personal och skolledning arbetar tätt ihop.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
* Att planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets undervisning med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer, med elevernas bästa för ögonen och för att ge eleverna en meningsfull fritid.
* Att undervisa elever i en särskild undervisningsgrupp under skoltid tillsammans med andra lärare
* Undervisa i estetiska ämnen, gärna musik, under skoltid
* Deltaga i verksamhetens utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor
* Fritidshemmet öppnar kl 06.30 och stänger 18.00 och du kommer att vara schemalagd på både öppningar och stängningar.
* Viss dokumentation ingår i arbetet och daglig kommunikation med vårdnadshavare. Vi använder oss av digitala plattformar som UNIKUM, Skola 24, Edlevo, One Note och Teams.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Utbildad fritidspedagog eller lärare med inriktning mot fritidshem och som har erfarenhet av att arbeta i skola och fritidshem.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav då tydlighet är viktigt både i kommunikation med elever och vårdnadshavare.
Du har en god erfarenhet av att använda dig av lågaffektivt bemötande och erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov. Dina personliga egenskaper
* Du är en lugn, tålmodig, lyhörd och flexibel person som har lätt att anpassa dig till olika situationer.
* Du har mycket god förmåga att kommunicera och skapa relation till våra elever och deras vårdnadshavare.
* Du har en positiv elevsyn där fokus ligger på elevens styrkor.
* Du är aktiv och lösningsfokuserad samt är intresserad av att hjälpa och stötta elever i olika situationer samt vägleda elever i det sociala samspelet med andra elever.
* Du är ambitiös, välplanerad och arbetar aktivt mot verksamhetens uppsatta mål.
* Du har en god förmåga att samarbeta, gillar kollegialt lärande, har en öppenhet och nyfikenhet för lärande.
* Du är kreativ och har ett intresse för rörelse och friluftsliv samt är mycket mån om att ge eleverna en meningsfull skol- och fritidstid.
Meriterande kvalifikationer:
Utbildning inom estetiska ämnen, gärna musik.
Kurser i fritidspedagogik och friluftsliv.
Körkort B
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311821". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Tunets skola Kontakt
Biträdande rektor
Sofia Hellgren 0243-737 09 Jobbnummer
9790487