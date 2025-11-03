Lärare i fritidshem och idrott till Furulunds skola, Partille kommun
Partille kommun / Pedagogjobb / Partille Visa alla pedagogjobb i Partille
2025-11-03
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Som lärare i fritidshem kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och fritidspersonal.
Tillsammans skapar ni kreativa, lärorika och utvecklande dagar för våra härliga elever genom att ha ett heladagenperspektiv. På fritidshemmet ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan samt deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. I övrigt ingår ordinarie arbetsuppgifter såsom dokumentation, bedömning och föräldrakontakter. Är du ny som pedagog så erbjuds mentorskap.
Hos oss erbjuds du ett varierat och meningsfullt uppdrag med stor möjlighet att göra skillnad!
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog. Är du även behörig att undervisa i idrott och/eller annat skolämne är det meriterande.
Som pedagog tycker du att det är roligt och utvecklande att arbeta med barn och brinner för att få vara en viktig del i deras utveckling. Vi vill att du har förmåga att tillsammans med eleverna skapa lärandesituationer som utgår från barnets erfarenheter och styrkor. Som pedagog hos oss är det viktigt att du medvetet arbetar för att bygga en bra relation med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ. Vi värdesätter kandidater som med trygghet och stabilitet kan driva undervisningen framåt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer för denna tjänst kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen till oss!
Din nya arbetsplats
Furulunds skola är en F-6 skola med fritidshem samt fritidsklubb i natursköna Furulund. Vi har en varierad utemiljö samt närhet till natur med skolskog samt fina och ändamålsenliga lokaler. Från oss har du nära till busshållplats med bra kommunikationer in till bland annat Partille centrum och Göteborg.
Skolans styrka ligger i pedagoger som vill mycket, är engagerade och måna om verksamheten samt är förändrings- och utvecklingsbenägna. Vi aktivt med att utveckla kvaliteten i undervisningen med fokus på fullföljda studier. Under detta läsår arbetar vi med kompetensutveckling inom tillgänglig lärmiljö. Målet är att utveckla/differentiera undervisningen så att varje elev får stöd och stimulans. Vi har höga förväntningar på medarbetare att ta ansvar för lärmiljön utifrån mötet med varje elev, med stöd av varandra i kollegiet och elevhälsans professioner. Vill du utvecklas tillsammans med oss?
I Partille är modern informations- och kommunikationsteknik ett naturligt inslag i all undervisning. Partille är en plats för dig som vill inspireras och utveckla din verksamhet och din undervisning.
Som anställd hos oss erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Är du nyfiken på vilka utvecklingsarbeten som pågår i våra verksamheter inom skola och förskola i kommunen? Kika här: https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om vår kommun:
Rekryteringsprocessen
För anställning där du kommer i kontakt med barn och unga krävs uppvisande av godtagbart belastningsregister.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal urvalsfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
UF, Fritidshem, Furulund Kontakt
Ida Wallström, Biträdande rektor 031-3922344 Jobbnummer
9586666