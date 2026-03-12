Lärare i fritidshem och Hkk till Montessorifriskolan Galaxen
Är du nyfiken på ett annat arbetssätt där alla sinnen får delta, där eleverna jobbar åldersintegrerat och får växa i ansvar och självständighet?
Vi söker nu en lärare i fritidshem i kombination med Hem- och konsumentkunskap.
Montessoriskolan Galaxen ska vara en skola där eleverna får utvecklas till egna individer. Med denna vision som vägledning driver vi en fristående och icke vinstdrivande förskola och F-9 skola samt ett fritidshem med värdegrund ur montessoripedagogiken. Vi erbjuder en skolmiljö med trygghet och studiero med nära samarbete i och mellan de olika årskurserna. Med stort engagemang och pedagogisk kompetens ger vi barnen en utvecklande skolgång och trygg start i livet. Vår skola är lagom stor för att ha en nära kontakt med barn, personal och föräldrar. All personal känner ett gemensamt ansvar för eleverna under hela skolgången och alla är delaktiga i det samlade resultatet när de går ut nian.
Ditt uppdrag som lärare i fritidshem och Hem-och konsumentkunskap
Läraren i fritidshem kommer huvudsakligen ha som uppgift att planera, genomföra och utvärdera en levande och inspirerande fritidsverksamhet för elever mellan 6 och 10 år. Du följer läroplan för fritidshem samtidigt som du anammar den värdegrund som hela skolan står för genom sin montessoriprofil.
Som lärare i Hem- och konsumentkunskap undervisar du elever i år 6 - 9 enligt läroplanens riktlinjer två gånger i veckan.
Du interagerar med elever så väl som kollegor och bidrar till ett gott arbetsklimat, en utvecklande lärmiljö och drivs av motivation att utveckla nyfikna och aktiva barn/ elever.
Vem är du?
Du är en person som känner stort engagemang för så väl kunskapsinnehåll som eleverna och deras kunskapsutveckling. En självständig person som också gärna ingår i sammanhang och interagerar med kollegor och arbetslag.
Vi söker dig som har behörighet och erfarenhet från grundskola och känner dig nyfiken på och intresserad av att jobba med montessoripedagogik. Tjänsten omfattar 100% .
Om montessoriskolan Galaxen
Skolan som grundades 1994 drivs som en ekonomisk förening och ägs av medlemmarna, vilka främst består av vårdnadshavare och medarbetare på skolan. Föreningens styrelse är skolans huvudman. Skolan har i dagsläget plats för 120 elever från F-9 samt 24 barn på förskolan. Utöver detta bedriver vi fritidsverksamhet. Vi har 25 kunniga medarbetare på skolan.
Skolan inspireras av montessoripedagogiken vilken utgår ifrån att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på nya saker. Montessoripedagogikens grundtankar för barns utveckling är trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet. Helhetsperspektivet är av stor betydelse vid inlärningen. Struktur och rutiner är viktiga ledord hos oss, man hjälper varandra och visar hänsyn. De sociala kontakterna blir många eftersom barnen jobbar åldersblandat.
Tjänsten är tänkt att tillträdas höstterminen 2026. Vi tillämpar kollektivavtal. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt lagen om registerkontroll utdrag från polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan senast den 10:e april till jenny.petren@gislavedmontessori.se
Intervjuer kan komma att ske löpande.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta rektor Jenny Petrén på telefonnummer 079- 00 64 706. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: jenny.petren@gislavedmontessori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska Fören
Norra Långgatan 25C (visa karta
)
332 24 GISLAVED Arbetsplats
Montessorifriskolan i Gislaved Ek Fören Kontakt
Rektor
Jenny Petrén jenny.petren@gislavedmontessori.se 0790 064 706 Jobbnummer
9794695