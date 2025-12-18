Lärare I Fritidshem Och Fritidsledare Sökes Till Jensen Grundskola Steninge
2025-12-18
Vi rekryterar nu fritidsmedarbetare som tillsammans med en erfaren JENSEN-rektor ska starta upp det som ska bli Sigtunas bästa grundskola (åk. F-9). Vid uppstarten kommer skolan att bestå av cirka 300 elever med årskurserna F-7.
Skolans mål är:
• Vi ska vara kommunens bästa skola.
• Högsta kvalitet i undervisningen.
• Alla elever ska lyckas och nå sin
fulla potential.
• Trygghet och studiero i varje klassrum.
• Professionellt och engagerat ledarskap och personal.
• Ständig utveckling genom mod, innovation och fokus på resultat.
• Skolan ska vara förstahandsvalet för både elever och medarbetare.
JENSEN education är ett utbildningsföretag med verksamheter inom flera olika utbildningsområden. Våra grundskolor uppnår toppresultat både nationellt och lokalt på många viktiga områden. Sammantaget har våra skolor bättre studiero än vad någon annan skolhuvudman kan uppvisa. Detta enligt Skolinspektionens nationella enkäter för elever, lärare och vårdnadshavare. Flera av våra skolor har dessutom bland de högsta elevresultaten på sin ort.
JENSEN grundskola Steninge vänder sig nu till ambitiösa personer som siktar högt och som trivs tillsammans med likasinnade. Utöver vår förmåga att locka ambitiösa lärare, är en god implementering av vårt gemensamma koncept en oerhört viktig framgångsfaktor.
På JENSEN grundskola vågar vi utlova både god studiero på samtliga lektioner och en trygg skolatmosfär.
JENSENs fritidsverksamhet är av hög kvalitet med fokus på att stimulera barnen både intellektuellt och kreativt. Vi arbetar utifrån Lgr-22 och skapar trygghet och trivsel för våra elever. Du kommer att vara delansvarig för verksamheten och utvecklingen av Fritidshemmet. En helhetssyn på barnet och elevens hela dag kopplat till läroplanens mål är av högsta prioritet. Du kommer att befinna dig i en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar i team.
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller dig som har utbildning som fritidspedagog/fritidsledare. Som person har du, precis som vi, ett stort engagemang för att utvecklas. Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Anställningsform
Tjänsterna är på både heltid eller deltid med tillträde i juli 2026 eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi sex månaders provanställning.
Din ansökan
Vi tar endast emot ansökningar via webben. Urvalsarbetet inleds i januari. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under "Jobba med oss".
Första steget är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mejl direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem. Därefter görs ett urval och inbjudan skickas till en informationsträff som äger rum i början av februari.
Inom grundskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på polisens hemsida. Beställ i god tid - det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsterna, vänligen kontakta rektor Leon Giang på leon.giang@jenseneducation.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Klicka HÄR för att läsa mer om JENSEN grundskola Steninge.
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
