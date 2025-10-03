Lärare i fritidshem och bild till Vreta Kloster skola
Linköpings kommun / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av vårt drivna arbetslag i en välutvecklad fritidsverksamhet? Hos oss får du jobba på en skola i naturskön miljö och vårt ledord är gemenskap där vi samarbetar tätt i olika forum. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär undervisning i bild i åk 4-6 samt att driva och planera undervisningen på fritidshemmet.
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Som lärare i vårt fritidshem blir du en del av ett drivet arbetslag med ett tätt samarbete. Fritidshemmet har kommit långt i sitt arbete med att utveckla verksamheten och måluppfyllelsen. Vi jobbar med äventyrspedagogik och kommer under nästa läsår tillsammans med skapande skola arbeta med ett cirkustema. Vi inleder också ett samarbete med SPSM för att fortsätta utveckla undervisningen och att kunna möta alla våra elever.
Din arbetsplats
Vreta Kloster skola är en vackert belägen skola mellan Vreta kloster kyrka och Göta Kanal i närheten av Bergs slussar. Det finns goda pendlingsmöjligheter hit då bussförbindelserna är goda. På skolan går drygt 370 elever i åk F-6 samt på våra fem fritidshemsavdelningar. Vår utemiljö är fantastisk med en stor skolgård där vi har plats för undervisning, lek, idrott och andra uteaktiviteter. Dessutom nyttjar vi ofta vårt närområde.
Skolan arbetar utifrån ett flerlärarsystem med kooperativa undervisningsmetoder där stort fokus läggs på process och formgivning av lektioner för att skapa nyfikenhet, engagemang och lust. Vi är i dagsläget 56 medarbetare i verksamheten, vi har en god stämning i personalgruppen och trivs tillsammans. Vi upplever att vi har en lärorik, trygg och trivsam skola där vi arbetar inkluderande, kollegialt och gör varandra bra. Vi har en välfungerande samverkan mellan skola, fritids och hem för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever.
På Vreta kloster skola arbetar vi aktivt med trygghet, motivation och kunskapsprogression och har i år fokus på ledarskap och likvärdighet. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. På skolan finns ett välutvecklat systematiskt analys- och kvalitetsarbete där du ingår tillsammans med dina kollegor för att utveckla undervisning och arbetssätt. Ledningsgruppen driver skolan och skolutvecklingen tillsammans med flera olika drivande grupper. Vi är också en övningsskola.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i bild i åk 4-6 samt fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har erfarenhet av att planera och driva undervisningen på fritidshemmet eller erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15833
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se 013-20 87 39 Jobbnummer
9539492