Lärare i fritidshem med uppdrag i SU-grupp till Fjällboskolan
2025-08-07
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Vi söker nu lärare i fritidshem till Fjällboskolan för att arbeta i vår särskilda undervisningsgrupp och på skolans fritidshem. Vår skola ligger i ett lugnt och idylliskt villaområde nära naturen vid Fjällbobergen i Utby. På skolan går ca 400 elever i årskurserna F-5. På skolans fritidshem går ca 250 elever. Vi har ett öppet klimat och tillsammans med våra ambitiösa elever och engagerade föräldrar samarbetar vi med en tydlig målinriktning för att skapa trygghet och trivsel för eleverna.
Under skoldagen ingår du i arbetslaget Sirius som består av två grundskollärare och en lärare i fritidshem. Efter skoldagen arbetar du på skolans fritidshem. Du är aktiv i planering, uppföljning och dokumentation tillsammans med kollegor och är ett stöd för eleverna under hela skoldagen och på fritidshemstid. Du har ett extra fokus på att skapa en meningsfull fritid för alla elever. Du utformar den pedagogiska verksamheten så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas.
Som lärare i fritidshem hos oss erbjuds du ett varierande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Uppdraget innebär att du lågaffektivt arbetar med mycket fokus på bemötande, förhållningssätt och tillgänglig verksamhet. I rollen ingår du i ett arbetslag med flera professioner där ni har ett nära samarbete kring eleverna. Specialpedagog, förstelärare, klasslärare, elevassistenter och lärare i fritidshem är alla ett team kring eleverna. Tillsammans ser ni till att varje elev får möjlighet och motivation att utvecklas till en självständig individ utifrån sina förutsättningar. Att se och bidra med din kompetens utanför din egna verksamhet är för dig en självklarhet för att elever ska få en trygg och innehållsrik tid på Fjällboskolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av metoder att skapa struktur och tydlighet till exempel med bildstöd och lågaffektivt bemötande. Har du fortbildat dig inom NPF samt lågaffektivt bemötande är det meriterande.
I rollen som lärare i fritidshem är det viktigt att du är lyhörd samt bra på att kommunicera och samarbeta, både med kollegor inom enheten samt med nätverket kring eleven. Som person tar du ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med elevernas bästa i fokus. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar strukturerat och medvetet för att skapa en lärmiljö i och utanför skolan som både utmanar, skapar trygghet och lärande.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
