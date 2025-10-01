Lärare i fritidshem med undervisning i idrott, Håsta skola
Håsta skola är en trivsam F-6 skola i västra Hudiksvall med cirka 220 elever varav ungefär 100 har plats på fritids.
Tillsammans arbetar vi alla för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
I vårt värdegrundsarbete arbetar vi systematiskt förebyggande på olika sätt. Ett exempel på detta är hur vi utifrån ett årshjul ger varje diskrimineringsgrund en egen fokusperiod och skapar arbeten sammankopplande med ämnesinnehåll i undervisningen. Allas lika värde är något som vi arbetar med kontinuerligt på skolan. Vi har deltagit i Hudiksvalls Pridetåg vid flera tillfällen och har även anordnat egna tåg på skolan.
Vi på Håsta skola har flera spännande utvecklingsprocesser igång och vi arbetar hårt för att få dessa delar att samspela med varandra för ett gott och gynnsamt lärande i trygg, inkluderande och god lärmiljö för alla våra elever.
På skolan har vi en egen idrottshall, motorikbana, skolskog och på skolgården ett uteklassrum där viss undervisning kan äga rum.
Vi är ett härligt kollegium som samarbetar, provar nya vägar och håller hög kvalitet i verksamhetens alla delar!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Nu söker vi fritidshemslärare som brinner för barns lärande, är flexibel och kreativ!
Varje elev ska hos oss få känna sig unik, få ta ansvar över sitt eget lärande, skolans miljö samt våra gemensamma saker. Vår utgångspunkt är alltid elevers styrkor och förmågor.
Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet och att alla barn är allas ansvar. Hos oss står trygghetsfrågorna i fokus och vi skapar goda relationer där vi jobbar för att varje elev känner sig sedd, trygg och bekräftad av de vuxna på skolan. Vi vuxna är och ska vara goda förebilder för våra elever.
I arbetet ingår planering, genomförande och utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer. Du är med skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden. Utomhusaktiviteter och rörelse är en viktig del av vår verksamhet. Du planerar och ansvarar för rastaktiviteter. Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda som elever, vårdnadshavare och personal.Profil
Du ska vara legitimerad lärare för fritidshem med behörighet att undervisa i idrott och ha en stark vilja att utveckla dig själv och andra.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.


