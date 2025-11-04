Lärare i fritidshem med inriktning musik till Kvibergsnässkolan
2025-11-04
Vi söker nu en lärare i fritidshem med inriktning musik!
Kvibergsnässkolan är en anpassad grundskola med 15 elever, årskurs 1-9.
Verksamheten är inriktad för barn på tidig utvecklingsnivå och med autism. Vi är drygt 20 personal som arbetar här fördelat på 3 lärare och 18 elevassistenter. Elevarbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med lärare och elevassistenter kommer du att planera, leda och genomföra olika aktiviteter med eleverna i skolarbetet och på fritidshemmet enligt respektive läroplaner. Du kommer att arbeta tillsammans med övrig personal och elever i olika situationer och miljöer. Du kommer att arbeta både i grupp och individuellt med eleverna. Elevernas individuella förutsättningar ställer höga krav på din flexibilitet och kreativitetsförmågor vilket gör det till ett spännande och givande arbete. Samtidigt som struktur, förutsägbarhet och systematik är av yttersta vikt för att eleverna skall må bra och utvecklas.
Vi har en dynamisk verksamhet där glädje, fantasi och kreativitet ges stort utrymme.
På vår arbetsplats är det viktigt att du tillsammans med övrig personal skapar lust att lära, är delaktig och engagerad så att eleverna får sina färdigheter och behov insatta i ett sammanhang där de kan utvecklas fullt ut.
Våra elever kräver att du har en god förmåga att samarbeta med dina kollegor och samverka med vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan för att skapa ett kreativt helhetsgrepp kring barnens välbefinnande och utveckling. Som stöd i detta viktiga arbete kommer du också att få en närvarande, kunnig och engagerad biträdande rektor.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning musik. Du har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag, liksom av olika AKK-former, då vi har stort fokus på kommunikation. Du behöver också ha kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Personliga kvalifikationer
Som person är du utvecklingsorienterad och har en god förmåga att skapa struktur i verksamheten. Stresstålighet, samarbetsförmåga och kreativitet är andra viktiga egenskaper du bör besitta.
Vidare behöver du kunna:
• Planera enligt läroplanen, genomföra och utvärdera verksamheten samt att vidareutveckla den tillsammans med barn och kollegor
• Entusiasmera och leda olika aktiviteter såsom samlingar, skapande musik/rörelse/dans/teater och lekar både inomhus och utomhus
• Besitta goda sociala kompetenser då du har många kontakter under en arbetsdag
• Skapa och upprätthålla goda kontakter med vårdnadshavare och andra externa aktörer
Varmt välkommen in med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
