Lärare i fritidshem med inriktning musik Rannebergsskolan
Vill du arbeta i ett fritidshem med egna lokaler, nära naturen och med en allaktivitetspark precis utanför dörren - samtidigt som du gör verklig skillnad för elever varje dag? Då kan Rannebergsskolan vara rätt plats för dig.
Rannebergsskolan är en liten F-3-skola där trygghet, relationer och arbetsglädje står i centrum. Här arbetar vi nära varandra och skapar tillsammans en verksamhet där både elever och personal trivs. Skolan har cirka 120 elever med grundskola, anpassad grundskola och tre fritidshem. Skolan ligger 10 minuters bussfärd från Angered centrum i ett område med nära till naturen och Vättlefjäll.
Mitt i vår skola har vi ett skolbibliotek i en inbyggd innergård som blir en lugn och harmonisk oas och där det finns möjligheter till odling på balkongen. Just plats och ytor finns det gott om på skolan, där Kulturverkstaden (musiksal) och vår fullstora och välutrustade idrottshall förtjänar att nämnas.
Vi finns i ett område där skolan har en viktig roll - och där du som pedagog verkligen gör skillnad. Det är ett arbete som ställer krav, men som också ger mycket tillbaka i form av relationer, utveckling och mening.
Under nästa läsår kommer vi att ha ett utvecklingsprojekt via SPSM:s som handlar om att stärka lärmiljöerna för elever med IF, NPF och språkstörning vilket kommer att genomsyra hela skolan.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem är du med och skapar en meningsfull, stimulerande och utvecklande verksamhet för eleverna - både under skoldagen och på fritids. Våra fritidshem har egna lokaler (som inte används som klassrum) vilket skapar bättre förutsättningar för en varierad och kreativ verksamhet. Fritidshemmen samarbetar också nära varandra, vilket ger variation och ett starkt kollegialt stöd.
I rollen som lärare i fritidshem ansvarar du för planering, genomförande och utveckling av undervisningen i fritidshemmet utifrån gällande styrdokument och är drivande och delaktig i att implementera läroplanen för fritidshem i verksamheten.
Du kommer att undervisa årskurs 1-3 i musik i vår stora musiksal där det finns gott om utrymme för rörelse och en rikedom av instrument. Du har goda möjligheter att lägga din prägel och eleverna längtar efter en kreativ lärare som brinner för ämnet.
I uppdraget som lärare i fritidshem utvecklar du ett brett kontaktnät på skolan eftersom du följer eleverna under hela dagen. Utöver lärare och elever har du även kontakt med föräldrar och övrig personal. Du är därför en nyckelfunktion där du ser till hela eleven och blir en viktig del i samverkan mellan elev, hem och skola.
Vi erbjuder en inspirerande utemiljö med nära till naturen, skog och rörelseytor samt en stor allaktivitetspark precis intill skolan som eleverna älskar att leka i och som möjliggör aktiviteter året runt - allt från utelek och utforskande till pulkaåkning vintertid. Du kommer till ett arbetslag med hög trivsel och stark gemenskap där det också finns möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i musik. Du är väl förtrogen med de styrdokument som reglerar fritidshemmets uppdrag och är van vid och har kunskap om hur ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs för att fritidshemmet och eleverna skall utvecklas. Erfarenhet av flerspråkiga miljöer är meriterande.
Som person är du trygg i ditt uppdrag och tar ansvar för helheten. Du har god samarbetsförmåga och skapar engagemang och delaktighet hos eleverna. Du är flexibel och ser möjligheter i förändring.
Du arbetar strukturerat och medvetet för att skapa en lärmiljö i och utanför skolan som utmanar, skapar trygghet och lärande. Du har förmågan att observera och anpassa verksamheten efter gruppens behov. Ditt ledarskap är naturligt och du har lätt att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi sätter stort värde på att alla bemöts på ett respektfullt sätt och att vår verksamhet präglas av en nyfikenhet för varandras olikheter.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens och elevernas bästa i fokus. Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Välkommen med din ansökan!
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
