Lärare i fritidshem med inriktning idrott till Vederslöv skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-02-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en meningsfull och utvecklande fritidsverksamhet för våra elever? Brinner du för att arbeta i en miljö där samverkan mellan skola och fritidshem står i fokus? Vederslöv skola söker nu en lärare i fritidshem med ansvar för fritidshemmet som även kommer ingå i skolans ledningsgrupp.
Vederslöv skola är en charmig F-6 skola med drygt 160 elever, endast 20 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med en fantastisk omgivning nära naturen, skog, ängar och vatten. Vi har en inspirerande skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet samt en liten idrottshall för fysisk aktivitet.
Vi arbetar för att behålla barnens lust till lärande och ge eleverna möjlighet till inflytande. Genom samverkan mellan skola och fritids vill vi erbjuda eleverna en rolig, meningsfull, lustfylld och trygg verksamhet.
Som lärare i fritidshem hos oss får du en central roll i skolans fritidsverksamhet och bidrar aktivt till att utveckla en trygg och stimulerande miljö för eleverna. Du ansvarar för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter som stärker barnens sociala och kognitiva utveckling. Dessutom kommer du att ingå i skolans ledningsgrupp, där du har möjlighet att påverka skolans övergripande utveckling.
Huvuduppdraget ligger mot undervisning - och fritidstid, men även viss skolsamverkan ingår i uppdraget. Du kommer ansvara för fritidshemmets organisation och ha verksamhetsansvar som arbetslagsledare. Samverkan med förskolan förekommer samt att tillsammans med skolledning utveckla och driva det systematiskt kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som är en ansvarstagande och självgående pedagog med förmågan att agera som en trygg och förtroendefull vuxen förebild för våra elever.
Det är viktigt att du kan hantera snabba förändringar och utmanande situationer på ett lugnt och effektivt sätt. Du är ödmjuk och inte rädd för att ta i där det behövs. Då du kommer att samarbeta nära med lärare, vårdnadshavare och andra resurser krävs en god samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du brinner för att stötta barn i deras utveckling och välbefinnande.
Tydlighet och en öppen kommunikation är en förutsättning för att skapa ett förtroendefullt samarbetsklimat. Vi tror att en positiv inställning smittar av sig och skapar en bättre arbetsmiljö och en mer gynnsam inlärningsmiljö för våra elever. Du kommunicerar väl i svenska språket i både tal och skrift.
Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och har ett professionellt förhållningssätt. Du verkar för att alla elever ges möjlighet att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider.
B-körkort och tillgång till bil är ett krav.
Är det dig vi söker? Vill du vara en del av vårt dedikerade team? I så fall ser vi fram emot din ansökan.
Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 45/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Vederslöv och Kalvsviks skola
Malin Hewer 0470-796862 Jobbnummer
9756484