Lärare i fritidshem med inriktning idrott till Näsetskolan F-6
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Näsetskolan ligger i en havsnära miljö med stora möjligheter till rika naturupplevelser. Tillsammans med Åkeredsskolan bildar skolan ett skolområde som arbetar efter ledorden Trygghet – Samarbete – Kunskap.
På skolan går cirka 300 elever fördelade på 12 klasser. En förskoleklass, två klasser per årskurs i årskurs 1-4, och tre klasser i årskurs 5. Fritidshemmet är uppdelat i fyra avdelningar som under delar av dagen är sammanslagna. En avdelning för förskoleklassen, två för årskurs 1-3 och en fritidsklubb för årskurs 4-5. Årskurs 6 på Åkeredsskolan är Näsetskolans elever, men kommer under läsåret tillhöra Åkeredsskolans skolenhetsorganisation.
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa. Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Näsetskolan ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i fritidshemmet. Du samarbetar med dina kollegor för att främja elevernas lärande och utveckling. I fritidshemmet arbetar du med elever från både lågstadiet och mellanstadiet.
Under skoldagen undervisar du i ämnet idrott och hälsa. Arbetet sker mot klasser i mellanstadiet och motsvarar cirka 35-40% av uppdraget. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i idrott och hälsa.
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god förmåga att skapa positiva relationer med elever. Du är en lagspelare som kan samarbeta med personal, elever och vårdnadshavare. I ditt arbete är du kreativ och vågar prova nya vägar för att möta elevernas behov och intressen.
Om du vill vara med och bygga upp en fantastisk verksamhet med elevernas intressen i fokus så tveka inte att skicka in en ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lars Smith lars.smith@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9955025