Lärare i fritidshem med inriktning idrott till Mossleskolan F-3
Värnamo Kommun / Pedagogjobb / Värnamo
2026-02-25
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som lärare mot fritidshem på Mossleskolan.
Mossleskolan är en F-3 skola i västra delen av Värnamo tätort. På skolan går ca 265 elever fördelade på fyra fritidsavdelningar. Vår förväntan och drivkraft är att alla elever vill, kan och ska lyckas!
Skolan kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat där samverkan står i fokus för elevernas lärande. Mossleskolan har ett aktivt elevhälsoteam som är placerat på skolan vilket inkluderar kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, biträdande rektor samt rektor, med tillgång till skolpsykolog och skollogoped.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att planera och genomföra undervisning av hög kvalitet utifrån läroplanen för fritidshem och i idrott. Vi arbetar ständigt med att utveckla och anpassa undervisningen genom kollegialt lärande. Samverkan med andra pedagoger i flera arbetslag och elevernas vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem eller motsvarande med behörighet att undervisa i idrott. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap med god insikt i skolans uppdrag och förmåga att skapa struktur, arbetsro och motivation utifrån varje elevs unika förutsättningar. Du ska också ha lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med både kollegor, elever och vårdnadshavare. Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/97". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Mossleskolan Kontakt
Lisa Fransson, rektor 0370-377674 Jobbnummer
9763038