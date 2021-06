Lärare i fritidshem med inriktning idrott till Hillerstorpsskola - Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning - Förskollärarjobb i Gnosjö

Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Förskollärarjobb / Gnosjö2021-06-302021-06-30Du kommer att arbeta med undervisning i ämnet idrott åk F-3, samt undervisning i fritidshemmet. I arbetet ingår bland annat rastaktiviteter, samverkan med skolan och i fritidshemmet förekommande uppgifter. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare och elevvårdspersonal.Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som resurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess.Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitter förmågan att kommunicera denna likväl som metoder till elever och vårdnadshavare.Vi ser att du har lärarexamen och/eller lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshemmet samt i ämnet idrott. Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller arbete med barn och unga ses som meriterande. Vi lägger stor vikt vid social kompetens, personlig lämplighet och förmåga till samverkan med kollegor och övrig personal.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde under augusti eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning5838597