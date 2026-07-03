Lärare i fritidshem med inriktning idrott till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Harlösa skola / Förskollärarjobb / Eslöv Visa alla förskollärarjobb i Eslöv
2026-07-03
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Brinner du för rörelse, gemenskap och att skapa en aktiv skoldag för elever? Hos oss får du en viktig roll i arbetet med idrott, rastaktiviteter och fritidshemsverksamhet. Tillsammans skapar vi en trygg och inkluderande miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas genom rörelse, lek och samarbete.
Ditt uppdrag
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanens mål. Du bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
Du arbetar i fritidshemmet och samverkar med skolans övriga personal under skoldagen. Med din kompetens inom idrott och rörelse planerar och leder du aktiviteter som främjar rörelseglädje, delaktighet och gemenskap. Du har också en central roll i skolans arbete med aktiva raster och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö där eleverna erbjuds meningsfulla aktiviteter under hela dagen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning och aktiviteter i fritidshemmet och rastaktiviteter.
Stötta elever pedagogiskt under skoltid som resurs i klassrummet.
Skapa struktur och trygghet genom ett tydligt ledarskap.
Samverka med vårdnadshavare, kollegor och övriga professioner på skolan.
Delta i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till verksamhetens utveckling.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
Är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har god kunskap och insikt i skolans styrdokument och omsätter dem i ditt dagliga arbete.
Har erfarenhet av att planera, organisera och genomföra fritids och rastaktiviteter.
Har god didaktisk och pedagogisk förmåga som din planering och undervisning grundas på
Självständigt kan bedriva undervisning i ett eller fler ämnen om behovet skulle uppstå
Är simkunnig, eftersom du kommer delta när barnen har simundervisning
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av att arbeta med inkluderande lärmiljöer och har god kunskap om NPF.
Är det här du? Vi söker dig som vill vara med och skapa en aktiv, trygg och inkluderande skolmiljö där rörelse och gemenskap är en naturlig del av elevernas vardag.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Är relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer.
Arbetar strukturerat och skapar tydlighet och trygghet i vardagen.
Är trygg och stabil i din yrkesroll och möter elever med ett lågaffektivt och lyhört förhållningssätt.
Tycker om att planera och leda aktiviteter som får elever att vara aktiva, delaktiga och känna gemenskap.
Din undervisning är modern och du utvecklar ditt uppdrag utifrån evidensbaserad forskning
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av skolans fritidsverksamhet. Du får använda din kompetens inom idrott och rörelse för att skapa aktiviteter som bidrar till trygghet, trivsel, rörelseglädje och gemenskap bland eleverna. Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
Vi kommer att hålla inledande intervjuer eftermiddagen11/8 samt den 12/8 och uppskattar om du planerar din tillgänglighet utifrån detta.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Söker du jobb inom LSS -barn:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning
Söker du jobb inom förskola/skola/fritids:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Om arbetsplatsen
Harlösa är en naturskön by i Skåne med cirka 1000 invånare, beläget i en av Skånes allra vackraste nejder, omgiven av ett vackert landskap med närhet till Krankesjön, Vombsjön och Revingeheds natur, vilket gör området populärt för friluftsliv och naturupplevelser. Harlösa har en rik historia som tidigare järnvägsknut och erbjuder idag en lugn boendemiljö med ett aktivt föreningsliv, lokal service och en stark gemenskap. Byn erbjuder god service med förskolor, skola, bibliotek, idrottshall, livsmedelsbutik och flera lokala företag.
Harlösa skolan är en F–6-skola med cirka 100 elever och ingår i skolområdet Härlösa/Flyinge/Ölyckeskolan med gemensam rektor. Vår vision är att lärare, elever och vårdnadshavare tillsammans ska skapa framtidens kompetenser genom kreativitet, samarbete och kunskaper. Skolans mindre format ger en familjär ton och en trygghet hos barnen där alla känner alla. På Harlösa skola hittar du trevliga och studiemotiverade elever, kompetent och professionell personal, ljusa fina klassrum och en modern idrottshall.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Vid skolstart eller enligt överrenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335080 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Karl-Axels väg 3 (visa karta
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241 64 ESLÖV Arbetsplats
Eslövs kommun, Harlösa skola Kontakt
Facklig företrädare Sveriges lärare
Carola Appelgren eslov@sverigeslarare.se Jobbnummer
9990743