Lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa till Kvibergsskolan
2026-01-21
Vill du vara med och utveckla fritidshemmet på Kvibergsskolan? Vi söker nu lärare i fritidshem till F-3 inriktning idrott och hälsa.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du en viktig roll i att stötta elevernas sociala utveckling och skapa en miljö som präglas av glädje, trygghet och respekt. Du ansvarar för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter både utomhus och inomhus, och du arbetar tematiskt med allt från skapande och rörelse till värdegrundsarbete och miljömedvetenhet. Du samarbetar nära skolans övriga lärare och bidrar till en röd tråd mellan skola och fritid. Arbetet sker både under skoltid och på fritidstid, före och efter skoldagen samt under loven.
Vidare ser vi att du har en ambition att utveckla fritidsverksamheten genom att höja undervisningens kvalitet, stärka elevernas lärande samt stödja och utveckla dina kollegor.
Beskrivning om skolan
Kvibergsskolan F-9 är skolan som ger eleverna en god möjlighet att kunna verka i och påverka sin framtid. Det innebär att skolan är en del av ett digitaliserat samhälle med en allt snabbare utvecklingstakt. Kvibergsskolan är en certifierad Apple distinguished school vilket innebär att våra lärare är Apple Teachers och vi arbetar med och i Apples olika miljöer.
Vi har två skolhus; Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. Skolans lärmiljöer är designade för ett flexibelt och digitalt lärande. Vi finns i Kvibergs Park med många spännande utomhusmiljöer runt knuten.
Vi arbetar aktivt med vår vision #Hållbarttillsammans och en kultur som tar ansvar för vår miljö och varandra; "Vi vill varandra väl och gör varandra bra". Skolans personal är indelade i 7 arbetslag. Det som utmärker våra arbetslag är att deras uppdrag är att arbeta som ett team med en delakultur och ett gemensamt ansvar för alla skolans elever. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa.
Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Stämmer ovan beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
