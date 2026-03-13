Lärare i fritidshem med idrott Värmlandsbro skola
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13
Värmlandsbroskola är en F-6 skola med ett fritidshem "Korpen" med ca 100 elever.
Vi arbetar
förebyggande och främjande för att skapa en attraktiv miljö som ger trygghet, trivsel och arbetsro för eleverna.
Vi söker nu en fritidspedagoger med legitimation för Fritidshemmet. För den tjänsten krävs behörighet i idrott eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en fritidspedagog som vill bli vår nya kollega. Förutom undervisning i idrott, kommer du att ingå i arbetslag på fritidshemmet "Korpen".
Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet.
Du visar och gör det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen! Kvalifikationer
Du är utbildad fritidspedagog med legitimation för fritidshemmet har . Det är meriterande om du har behörighet i idrott. 1 tjänst 100% tillsvidare om rätt behörighet finns.
Du har annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig och likvärdig.Anställningsvillkor
1 tjänst på 100% start 260803-261231. Anställning kan komma att förlängas om rätt behörighet finns.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringsperioden är över, då intervjuer sker löpande.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
