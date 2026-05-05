Lärare i fritidshem med ämne idrott och hälsa sökes till V Ramlösa skola
Helsingborgs kommun / Pedagogjobb / Helsingborg Visa alla pedagogjobb i Helsingborg
2026-05-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Västra Ramlösa skola är en F-6 skola på ca 610 elever och ca 85 i personalen. Skolan ligger i Eskilsminne i Helsingborg med goda kommunikationer. Vi har nära till både Jordbodalen och Ramlösa Brunnspark som vi flitigt besöker. Västra Ramlösa skolas vision: Vi vågar, Vi lär, Vi kan Tillsammans!
Våra verksamhetsmål är ständigt närvarande. Vi vill att alla våra elever ska bli stimulerade till att lära nytt och samtidigt känna sig trygga och sedda under hela sin skoldag. Därför satsar vi också mycket på vår rastverksamhet och på vår fritidsverksamhet då vi tror på att allt är lika viktigt för ett barns lärande. Vi på Västra Ramlösa skola har även ett tydligt miljöfokus som genomsyrar verksamheten på olika sätt. Våra elever är nyfikna, aktiva och uppnår goda resultat. Att ha en god kommunikation med vårdnadshavarna är något som vi hela tiden arbetar med. Personalen är positiv och engagerad och här finns många möjligheter att växa i sin roll som pedagog genom olika grupper och samarbeten med kollegor. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Är du en lärare i fritidshem med ämne idrott och hälsa som söker nya utmaningar?
På Västra Ramlösa skola arbetar vi i arbetslag som består av flera fritidspedagoger där vi tillsammans utvecklar och driver pedagogisk utveckling. Som medarbetare på fritidshemmen på skolan är du den som ser helheten i elevens skoldag. Du kommer ingå i ett arbetslag som finns som ett stöd i det dagliga arbetet och som uppmuntrar och inspirerar dig att prova nya saker och utveckla dig vidare. Tillsammans med dina kollegor kommer du ansvara för att utveckla och driva det pedagogiska arbetet för en ökad pedagogisk kvalitet och likvärdighet på våra fritidshem.
Du planerar, genomför och utvärderar verksamheten enligt det centrala innehållet. På förmiddagen arbetar du utifrån din kompetens och erfarenhet med elevgrupperna tillsammans med övriga lärare. Du är även en aktiv del i planering och vår viktiga lovverksamhet. Skolan arbetar med att främja kollektivt lärande där vi delar med oss och lär tillsammans. Förutom individuell planering varje vecka har arbetslaget tillsammans en planeringsförmiddag i veckan. Alla bidrar med sin specifika kompetens och erfarenhet vilket gör att vi tillsammans bygger den mest utvecklande och stimulerande skolan för eleverna.
Vi är stolta över våra fritidshem och vill jobba tillsammans med dig som känner stort engagemang för det fritidspedagogiska uppdraget.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du har fritidspedagogexamen eller lärarexamen med inriktning mot fritidshem och ämnesinriktning idrott och hälsa. Naturligtvis har du kunskap om skolans styrdokument och Allmänna råd för fritidshem samt förmåga att omsätta teoretisk utveckling till praktisk agerande. Du är van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och driva pedagogisk utveckling i fritidsverksamheten.
För dig, precis som för oss, är fritidshemmets verksamhet av yttersta vikt och därför ser vi till att det finns rätt förutsättningar bland annat genom att du har en förstelärare i fritidshem och flera utbildade kollegor att driva utvecklingsarbetet med.
Vi söker dig som är lyhörd och fokuserar på barnens kommunikation, hur de lär och vad de är nyfikna på. Genom din person och erfarenhet bidrar du till elevernas utveckling genom samspel och dialog med andra. Du är även bekväm med att arbeta självständigt. Att göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter ser du som en självklarhet. Du är målinriktad och vill att både du och dina elever ska lyckas. Känner du igen dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon. Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 250522
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare. Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee.Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor
Henrik Gustafsson henrik.gustafsson2@helsingborg.se 0731-545858 Jobbnummer
9893311