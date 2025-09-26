Lärare i fritidshem inriktning HKK till Ånässkolan
Göteborgs kommun / Grundskollärarjobb / Göteborg Visa alla grundskollärarjobb i Göteborg
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Är du är en person som är övertygad om att elever som känner sig trygga också lär, har goda idéer och ett positivt förhållningssätt?
Då kanske du ska jobba hos oss på Ånässkolan!
Vi strävar vi efter att våra elever ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Vårt mål är att samtliga elever ska inhämta och utveckla sina kunskaper för att få en god grund för fortsatt livslångt lärande.
Vi söker nu en lärare i fritidshem till oss. I dina arbetsuppgifter ingår att, under skoldagen vara med i klass och stötta upp i undervisningen men även vara en del av anpassning och särskilt stöd för elever på såväl grupp som individnivå. Under skoldagen undervisar du i hemkunskap. Du har en kollega att bolla undervisningen i hemkunskap tillsammans med, för att på så sätt säkra likvärdighet och god undervisning. Under raster finns du med och ansvarar för att eleverna aktiverar sig i en trygg utemiljö med många tillfällen till lek och samspel. Efter skoldagens slut undervisar du i fritidshem och ger eleverna förutsättningar att utveckla intressen men också återhämtning.
I uppdraget utvecklar du ett brett kontaktnät på skolan eftersom du följer eleverna under hela dagen. Utöver kontakten med lärare och elever har du även kontakt med föräldrar, samarbetar med bibliotek, måltid och resurspedagoger. Du är därför en nyckelfunktion där du ser till hela eleven och blir en viktig del i samverkan mellan elev, hem och skola.
För oss är det självklart att vi finns för eleverna och har dem i fokus. Därför söker vi dig som vill:
• Arbeta både i fritidshem och skola
• Ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor ansvarar för undervisning i fritidshem utifrån din behörighet
• Ingå i ämneslag för att utveckla undervisningen
• Arbeta för att elevens välbefinnande och skolprestationer är prioritet
• Skapa trygghet och studiero
• Vara en aktiv rastvärd
• Anpassa utifrån elevens behov
• Samarbeta med vårdnadshavare för att stödja elevens lärande och utveckling
• Hantera kränkningsanmälningar, utredningar, rapporteringar samt hantera de konflikter som uppstår mellan elever
• Ha en positiv och utvecklande arbetsmiljö där tillsammansarbete är självklart
Ånässkolan ligger i en anrik byggnad som är ombyggd och anpassad för att fungera som en modern skola för de ca 500 eleverna i årskurs F-6. Vi har närhet till Redbergsplatsen där det finns goda kommunikationer samt en park strax intill skolan. Kvalifikationer
Till höstterminen söker vi dig som är examinerad och legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i hemkunskap. Tidigare erfarenhet som lärare i fritidshem är meriterande.
Du har förståelse och god praktik i undervisningen i fritidshemmet och planerar, genomför och utvärderar undervisning utifrån aktuella styrdokument. Du möter elevernas behov, är flexibel, driven och pedagogisk.
Du står för ett gott värdskap och kan visa goda vitsord på att du har ett tryggt, varmt och professionellt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. På Ånässkolan är vi tydligt varandras arbetsmiljö och alla anställda bidrar till att skapa ett klimat som är utvecklande för såväl elever som pedagoger.
Välkommen med din ansökan!
