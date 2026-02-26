Lärare i fritidshem, inrikn idrott/motorik, Högstorps anpassad skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2026-02-26
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.
Högstorps anpassad skola har ca 37 elever i årkurs 1-9 där de flesta läser ämnesområden. Vi har även fritidshemmen och korttidstillsyn.
På skolan finns förstelärare, ledningsgrupp och erfaret kollegium som kommer att stötta upp dig om behov finns.
Enligt oss är alla människor unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Utifrån detta vill vi möta alla elever i vår verksamhet!
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Vi söker en kombinerad tjänst av lärare i fritidshem samt lärare i idrott/motorik som vill utveckla och utmana våra elever i deras lärande. Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning. I tjänsten ingår det att driva skolans fritidshem tillsammans med skolledningen och arbetslagsledare samt att undervisa i idrott/motorik. Tillsammans med skolledning, förstelärare och arbetslagsledare i skolan ingår du i skolans ledningsgrupp. Tjänsterna är fördelade ca 50 % - 50 %.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem med inriktning mot idrott. Du är van att arbeta med elever med olika funktionsnedsättningar, både intellektuella och neuropsykiatriska, har ett bra bemötande som hjälper eleverna till självständighet samt har lätt för att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du:
• bidrar till utveckling av verksamheten utifrån skolans utvecklingsarbete, egna erfarenheter och forskning.
• har också en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt där du stimulerar alla elever till att utvecklas.
• har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar.
• har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 55/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Fredrik Bernhardsson 0470-599493 Jobbnummer
9765187