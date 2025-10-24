Lärare i fritidshem/idh på Anpassad grundskola Fredriksborg
2025-10-24
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Sedan hösten 2024 är verksamheten i gång på nybyggda Fredriksborgskolan som ligger på Gässlösa och kommer att bli en del av den nya stadsdelen som håller på att byggas i södra Borås. Skolan består av tre skolenheter: Grundskolans F-6 och 7-9, Kommunikationsklass (kommungemensam särskild undervisningsgrupp) samt Anpassad grundskola årskurs 1-9.
Genom skolans olika enheter kan vi dra nytta av varandras olikheter och anpassa undervisningen till elever med olika behov. För oss är det viktigt att alla elever känner sig trygga och nära.
Anpassad grundskola Fredriksborgskolan välkomnar elever i årskurs 1-9 från hela Borås. Vi strävar efter att ge våra elever en upplevelserik skolgång på deras villkor. En välstrukturerad undervisning och stor tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga att lära är vår utgångspunkt. På skolan finns även fritidshem/KTS för alla våra elever.
Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Anpassad grundskola Fredriksborg planenerar, genomför och utvärderar du det pedagogiska arbetet. Du arbetar även för att utveckla det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Du verkar för en god struktur och skapar en lärande, utvecklande och värdefull tid på fritidshemmet för våra elever. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet och det finns även tid för planering.
Del av din tjänst kommer på sikt även innefatta idrott och hälsa där du kommer planera, genomföra och utvärdera undervisningen i ämnet. Du skapar en trygg och kvalitativ undervisning som anpassas till elevers olika behov och förutsättningar. Du har en god struktur och positiva förväntningar på elevers måluppfyllelse.
Övrig information
Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem. Det är meriterande om du också är behörig att undervisa i idrott och hälsa för aktuella årskurser.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom anpassad grundskola. Det är också positivt om du har kunskap och arbetslivserfarenhet inom intellektuell funktionsnedsättning, erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt TAKK och bildstöd.
Du är en lugn person som är strategisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Ditt förhållningssätt är att barn gör rätt om de kan och du anpassar ditt bemötande och din kommunikation för att skapa förutsättningar för elever att tolka olika situationer och sammanhang. Du möter eleverna lågaffektivt samt uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har även en god samarbetsförmåga och är bra på att skapa och behålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
