Lärare i fritidshem i kombination med trä- och metallslöjd
2026-03-11
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Du undervisar i trä- och metallslöjd i åk 4-6. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen i de grupper du undervisar i.
Tjänsten kombineras med att vara arbeta inom skolans fritidsverksamhet på eftermiddagarna. Du har ansvar för att eleverna får ta del av en varierade aktiviteter med olika arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Tillsammans med kollegorna planerar, genomför och utvärderar du fritidsverksamheten på ett målinriktat och strukturerat sätt. Fritidsverksamheten ska startas upp på skolan då det inte funnits tidigare och kommer från och med höstterminen att ske på eftermiddagarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad inom slöjd samt legitimerad lärare i fritidshem eller fritidsledare. Du har god kännedom om läroplanen och andra styrdokument och arbetar målmedvetet för att höja kvaliteten i fritidsverksamheten.
Du är kreativ, engagerad och har lätt för att inspirera både kollegor och elever. Du är flexibel och vill hitta lösningar för verksamhetens bästa. Som person är du trygg och tydlig, och du är skicklig på att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommunicerar klart och motiverar elever till att utvecklas och ta till sig ny kunskap. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
