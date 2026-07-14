Lärare i fritidshem/grundskollärare Viktoriaskolan Borgholm
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Borgholm Visa alla grundskollärarjobb i Borgholm
2026-07-14
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Utbildningsförvaltningen har som uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar samt omsorgsverksamhet för barn.
Detta innefattar, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, fritidsgårdar, bibliotek och kulturskola.
Viktoriaskolan söker nu en lärare i fritidshem eller grundskollärare till Viktoriaskolans fritidshem/grundskola.
Viktoriaenheten är en skola med förskoleklass, årskurs 1–6 samt fritidshem. Skolans upptagningsområde är förutom Borgholms tätort också Tryggestad, Räpplinge, Greby, Strandtorp och Borgehage. Skolan och fritidshemmet är centralt beläget med fantastiska förutsättningar till naturupplevelser i skog och sjö. Samtidigt ligger skolan i Borgholms centrum vilket ger möjligheter till studiebesök i samhället. Vi på skolan arbetar medvetet med att skapa en trygg och lugn miljö och vi anstränger oss för att hitta bra rutiner för detta. Ta gärna del av vårt arbete i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling där ni ser hur vi arbetar med denna viktiga fråga.
Vi sätter kunskap och utveckling i centrum och arbetar målinriktat med de kunskapsmål som finns i läroplanen. Viktoriaskolan är även en övningsskola till Linnéuniversitetets lärarutbildning, det innebär att vi tar emot lärarstudenter när de ska göra sin VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) men också när de ska göra sina VI-dagar (Verksamhetsintegrerade dagar). Vi har ett nära samarbete på skolan mellan de olika yrkesrollerna och vi har höga förväntningar på våra elever och vi tror på ett nära och bra samarbete med elevernas vårdnadshavare.
Ansök redan idag då vi intervjuar löpande!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Lärare i fritidshem/grundskola är ett spännande och intressant uppdrag. Du utgör en viktig pusselbit som tillsammans med oss andra skapar möjligheter för våra elever att växa och utvecklas i en trygg miljö. Kommande läsår ansvarar du tillsammans med övriga lärare på fritidshemmet för verksamheten där du erbjuder eleverna en kreativ och utforskande miljö. Under skoltid arbetar du dels i år 2 där du tillsammans med klasslärare och resurs stöttar eleverna för att de ska nå målen, du har också ansvar för ämnet bild i år 4.Kvalifikationer
Du har adekvat utbildning för uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 20260810 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Polismyndigheten. Blanketten kan hämtas på www.polis.se
eller på närmaste polisstation.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
387 32 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Anna Sahlström Anna.Sahlstrom@utb.borgholm +4648588196 Jobbnummer
10002190