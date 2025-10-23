Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Tallängen skola
Är du läraren som alltid sätter eleven i första rummet? Har du lätt för att skapa relationer och bidrar till arbetslaget genom att vara en lagspelare? Kan du genom kreativitet och engagemang skapa delaktighet och intresse för lärande hos elever, kollegor och vårdnadshavare? Är du utbildad lärare i fritidshem? Sök då tjänsten hos oss på Tallängens skola F-6!
Tallängens skola ligger mitt i lugna Hällabrottet, med skogen in på skolgården som erbjuder fantastiska möjligheter till lek och uteverksamhet. Skolan består av förskoleklass, fritidshem och skola från årskurs 1 till 6. På skolan arbetar ca 30 medarbetare.
Vi ser Tallängens skola som en gemensam arbetsplats där vi tillsammans fokuserar på att se möjligheter i olikheter och utifrån det utveckla alla våra elevers måluppfyllelse, såväl inom fritidsverksamheten och förskoleklass som i grundskolan (F-3 och 4-6).
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Hos oss på Tallängens skola kommer du att vara verksam som fritidspedagog/lärare i vårt fritidshem. Du ska tillsammans med dina kollegor verka för att skapa en god lärmiljö på fritids och under skoldagen.
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem ansvarar du för att planera och genomföra undervisningen i fritidshemmet utifrån Lgr 22. Du har en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam och rektor. Samarbete, kommunikation och professionalitet är viktiga ledord i vår verksamhet.
Under skoltid är du kopplad till en klass och du har även ansvar för att aktivera eleverna på deras raster och kan även få ansvara för rastaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem eller har annan likvärdig utbildning/erfarenhet och som är intresserad av skolutveckling. Att du är positiv, engagerad och flexibel samt att ha förmågan till nytänkande är egenskaper som vi värdesätter högt. Du har en god samarbetsförmåga samt ett positivt och professionellt förhållningssätt mot både elever, föräldrar och kollegor. Du bör vara nyfiken på elevernas olika sätt att tänka, lära och förstå och se deras individuella behov som en utmaning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
