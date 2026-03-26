Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Östervåla skola F-6, vikariat
2026-03-26
Värdesätter du kreativitet, samarbete och en passion för lärande? Välkommen till oss!
Rollen
Du ansvarar för att planera, leda och utveckla fritidsverksamheten för barn 6-12 år tillsammans med de andra i arbetslaget.
• Målet med ditt arbete är att inspirera barnen till lärande och utveckling av det som intresserar dem eller väcka nya intressen.
- Du kommer att samarbeta med skola, vårdnadshavare, föreningar och andra aktörer.
- Under skoltid samverkar du med klasslärare i det dagliga skolarbetet. Vissa ansvar för rastaktiviteter ingår i din tjänst.
- På Östervåla F-6 är inkludering en viktig del i vårt dagliga arbete, du kommer därför att arbeta aktivt med detta genom olika insatser.
Det här är vi
Vi som arbetar på Östervåla skola f-6 är cirka 38 personer som värnar om vårt goda samarbete och goda arbetsmiljö. Vi är en inkluderande skola som strävar efter att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla våra elever. Vi värdesätter kreativitet, samarbete och passion för lärande.
Östervåla skola är en F-6 skola som ligger nära naturen med cirka 280 elever. På skolan finns för
närvarande 13 klasser i vilka vi eftersträvar att hålla ett lagom stort antal elever per klass. Anställda på skolan arbetar nära varandra i arbetslag där samarbete och dela-kultur råder. Det finns även ett välinarbetat elevhälsoteam med specialkompetens.
Vår skola lägger stor vikt vid elevers välmående och kunskapsutveckling. Oavsett vilken yrkesroll du har som anställd på Östervåla skola är du lika viktig för alla våra elever.
Är det här du?
- Du har legitimation som lärare i fritidshem alernativt fritidspedagog.
- Du är empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation.
- Du är bra på att strukturera och prioritera ditt arbete och kan se möjligheter i förändringar.
- Du är en relationsbyggare med god kommunikativ förmåga och hög social kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Fast, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049) Arbetsplats
Östervåla skola f-6 Kontakt
Lena Wiik, rektor 0292-71926 Jobbnummer
9821081