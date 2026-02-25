Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Lekebergsskolan F-6
2026-02-25
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasium samt vuxenutbildning. I vår förvaltning arbetar för närvarande ca 250 medarbetare. Vi lägger grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda trygg omsorg och stimulerande lärmiljöer. Vi arbetar aktivt med vägledande samspel och utgår från barnens och elevernas förutsättningar och deras personliga förmågor.Vi arbetar för en hög måluppfyllelse och för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för en trygg och lyckad skolgång. Vi erbjuder våra barn och ungdomar en meningsfull fritid genom våra fritidsverksamheter. Lekebergsskolan F-6 ligger i centralorten Fjugesta och har cirka 400 elever. Förutom årskurserna F-6 och fritidshem så finns här också kommunens anpassade grundskola. Lekebergsskolan byggdes om år 2020. Skolan består av en nybyggd del och en äldre del som har byggts om. Idrottshall och skolrestaurang har också byggts om och renoverats. I vår verksamhet är fritidsverksamheten en betydande del med drygt 200 elever inskrivna. Verksamheten är organiserad i tre avdelningar: två avdelningar för elever i årskurs F-2 samt en avdelning för våra äldre elever från årskurs 3 och uppåt.

Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem har du en central roll i att skapa en trygg, stimulerande och meningsfull fritid för våra elever. På varje fritidsavdelning finns en pedagog som har extra samordningsansvar för avdelningen utifrån det pedagogiska och organisatoriska arbetet. I tjänsten kan samordningsansvar komma att bli en del av uppdraget.I rollen ansvarar du, tillsammans med kollegor, för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten utifrån läroplan, styrdokument samt uppställda mål. Samordnarna möts kontinuerligt för gemensam planering. I tjänsten kan även ingå att fortsatt utveckla organiserade rastaktiviteter i samverkan med kollegor. Aktiviteterna skapas utifrån elevernas behov och intressen.Arbete i vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet där du samarbetar med övrig personal för att uppnå bästa resultat för elevernas skolgång. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån en pedagogisk, social och fysiskt tillgänglig lärmiljö. I uppdraget ingår att stödja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter. Under skoldagen samarbetar du med klasslärare vid undervisning för att skapa bästa möjliga lärmiljö för eleverna under skoldagen och på raster. Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet, rörelse och nyfikenhet. I arbetet ingår att utveckla elevernas sociala förmågor och kunskaper.Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritidshem är lika viktiga för att eleverna ska nå målen. Samarbetet med elever, vårdnadshavare, kollegor på skolan och ditt arbetslag är en viktig del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem alternativt fritidspedagog med erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp aktiviteter i fritidshem. Du har en god kännedom om fritidshemmets läroplan samt skolans uppdrag och värdegrund. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och/eller fritidshem.Vi förväntar oss att du är en person som kan skapa en positiv och kreativ lärmiljö för eleverna. Du möter eleverna individanpassat, skapar goda relationer och sprider en god stämning i ditt möte med dem. Förmåga att arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor ser vi som självklart.Du har ett professionellt bemötande och inger förtroende till elever, vårdnadshavare och personal. Vidare är du ansvarstagande, öppen för olika arbetssätt och lyhörd inför elevers individuella behov. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Vi kräver ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan! Ersättning
