Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Järvsö skola
Ljusdals kommun, Sektor Lärande, Grundskola, Järvsö skola / Pedagogjobb / Ljusdal Visa alla pedagogjobb i Ljusdal
2025-12-21
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Lärande, Grundskola, Järvsö skola i Ljusdal Publiceringsdatum2025-12-21Beskrivning
Du ansvarar, tillsammans med 3 andra lärare i fritidshem/fritidspedagoger för att planera, organisera och utvärdera fritidsverksamhet och rastaktiviteter för skolans elever.
Till er hjälp finns även annan kompetent personal med lång erfarenhet från arbete i fritidshemmet.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är lärare mot fritidshem alternativt fritidspedagog. Du kommer att undervisa i fritidshem och samverka med skolan under skoldagen, i huvudsak med rastaktiviteter.
Med utgångspunkt från styrdokument och elevgrupp arbetar du för att våra elever ska få trygghet, glädje och lärande med kvalité.
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog hos oss planerar, driver, utvecklar och utvärderar du den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet. Ni ges stora friheter att påverka ert arbete utifrån gruppens behov och intresse.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshem/fritidspedagogutbildning.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer med både vuxna och elever. Du har lätt att samarbeta, är självständig och flexibel. Viktigt är att du har en helhetssyn. Tidigare arbete på fritidshem med goda vitsord är meriterande.Övrig information
Intervjuer och rekrytering kan hållas löpande, skicka din ansökan i god tid.
Du måste kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.
Tillse att bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning i din ansökan.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande, Grundskola, Järvsö skola Kontakt
Jenny Thorsberg +46651761408 Jobbnummer
9658418