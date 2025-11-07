Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till Funäsdalens skola
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu fritidspedagog till Funäsdalens fritidshem, det ligger i anslutning till Funäsdalens skola med närhet till naturen, skidspår och skidbackar som i hög grad påverkar innehållet i verksamheterna. Fritidshemmet är med sitt kompensatoriska uppdrag en resurs och ett inslag i elevernas skoldag, både under lektionstid och raster. Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som fritidspedagog innebär att du tillsammans med kollegor planerar, genomför och utvärderar verksamheten inom fritidshemmet. Arbete förekommer även inom andra delar av skolans verksamhet, exempelvis som resurs i klass under skoltid.
Du ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevens utveckling och ser fram emot att arbeta tätt i team, mot uppsatta mål och med eleverna i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog och är väl förtrogen med gällande styrdokument. Du har erfarenhet av och kunskap om hur man på bästa sätt kan bidra till elevers ökade förståelse utifrån ett individualiserat arbetssätt. Vi värderar kunskaper som förmåga att samarbeta, kommunicera och lösa problem. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Till denna tjänst är uppvisande av utdrag ur brottsregistret en förutsättning för anställning. Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter att du är lyhörd, empatisk och har en god samarbetsförmåga. Att samverka respektfullt med vårdnadshavare och kollegor är av största vikt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats där du blir en del av en engagerad och kompetent personalgrupp med hög andel legitimerade pedagoger. Här finns goda förutsättningar för kollegialt samarbete och lärande.
Du har möjlighet till friskvård på arbetstid samt friskvårdspeng.
Kontaktinformation
Irja Carlsson, Rektor, 0684 - 167 60
Karin Kers, Ombud Sveriges Lärare, 0680 - 161 00
Åsa Bendiksen, Ombud Sveriges Lärare, 0680 - 161 00
Arbetsplats
Skolbacken 1
840 95 Funäsdalen Ersättning
