Lärare i fritidshem/ fritidspedagog till anpassad grundskola
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2026-07-17
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
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Den anpassade grundskolan i Ronneby kommun omfattar årskurserna 19. Verksamheten är förlagd till två enheter, Kallingeskolan och Kuggebodaskolan.
Anpassad grundskola strävar efter att erbjuda en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö där lärande, delaktighet, gemenskap och trivsel står i centrum. Vårt mål är att varje elev ska känna sig sedd, inkluderad och betydelsefull. Här kan eleverna läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa utifrån läroplanen för anpassad grundskola. För vissa elever kan undervisningen även följa grundskolans läroplan i vissa ämnen. På så sätt kan utbildningen anpassas efter elevens förutsättningar och ge bästa möjliga möjligheter till kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Vidare utformas undervisningen utifrån varje elevs styrkor, behov och utvecklingsmöjligheter.
I verksamheten finns pedagoger, lärare i fritidshem, elevstödjare, specialpedagog och ämneslärare som tillsammans arbetar för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och personlig utveckling. Skolans elevhälsoteam främjande och förebyggande för att stärka elevernas hälsa, välbefinnande och skolgång.
På anpassad grundskola är fritidshemmet en viktig del i elevernas lärande och utveckling. Fritidshem och skola har ett nära samarbete.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Kuggebodaskolan ligger 8 km söder om Listerby.
På Kuggebodaskolan går det 21 elever från årskurs 1-9 och personalen är 25 till antalet. Eleverna läser ämnesområdena kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter samt estetisk verksamhet.
Kuggebodaskolans fritidshem har för närvarande 10 inskrivna elever före och efter skoltid.
Som lärare i fritidshem/ fritidspedagog på Kuggebodaskolans fritidshem är du ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Du kommer tillsammans med övrig personal arbeta för utveckling och lärande i fritidshemmet utifrån de styrdokument som finns samt elevernas behov och intressen.
Du kommer att ha ett nära samarbete med lärare i fritidshem på Kallingeskolans anpassade fritidshem.
Under skoltid kommer du att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevstödjare. Din uppgift är att underlätta, hjälpa och stödja eleverna.
Arbetet skall utformas med hänsyn till elevernas behov och förutsättningar i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska även främja ett nära samarbete med övrig personal på Kuggebodaskolan samt med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Lärarlegitimation för lärare i fritidshem/ fritidspedagog
Utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: • Tillträde 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma Recruit 0771-10 10 29.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336744-2026-62". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
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372 30 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0457-618000 Jobbnummer
10004985