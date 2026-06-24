Lärare i fritidshem/Fritidspedagog sökes till anpassad grundskola!
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2026-06-24
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Nu har du som lärare i fritidshem möjlighet att bli en del av vårt team och vara med och bidra till våra elevers välmående och utveckling. Vi erbjuder dig en tjänst med stor variation och möjlighet till utveckling i en skola där yttersta fokus ligger på att arbeta mot hög måluppfyllelse, trygghet och kontinuitet för elever.
Du kommer att ansvara för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten och har din huvudsakliga tjänstgöring på eftermiddagen. Under förmiddagar kan du undervisa i ett ämne, arbeta i klass eller planera. Din huvudsakliga arbetsuppgift i arbetslaget är att leda fritidshemsuppdraget samt vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet som är under utveckling. Till ht-26 kommer du att jobba tillsammans med en kollega (lärare i fritidshem eller förskolelärare) samt elevassistenter i en grupp om ca 30 elever som kommer att vara uppdelade i mindre grupper.
Vi har generösa öppettider för vår verksamhet och dina arbetstider innebär öppning kl 6.00 vissa dagar och stängning kl.18 andra dagar. En kväll i veckan jobbar du till kl. 18.00 eller 18.30.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen med legitimation mot fritidshem. Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare. Meriterande är också om du har erfarenhet av arbete med utmanande elever inom NPF och lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och AKK. Du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift. Tjänsten är fysiskt krävande då bland annat tunga lyft kan förekomma.
I din roll som lärare i fritidshem ska du ha goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och vara väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du ska på ett medvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.
För att trivas i tjänsten är det av yttersta vikt att du har en god ledar– och samarbetsförmåga, och en flexibel inställning till arbetet och dess uppgifter. Vidare ser vi att du har en hög grad av personlig mognad, att du är trygg och stabil såväl i ditt yrkesutövande som i din person. Du är duktig på att bygga professionella och för ändamålet hållbara relationer med elever och vårdnadshavare. Självklart delar du Partille kommuns värdeord: Allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Stor vikt i rekryteringen läggs vid personlig lämplighet, i förhållande till beskrivningen ovan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Anpassad grundskola i Partille kommun är belägen på två grundskolor i Öjersjö, Storegård och Brunn. Skolorna ligger i ett mycket trevligt och expansivt område med närhet till stad och natur. Vi har en trevlig arbetsmiljö i moderna och ändamålsenliga lokaler. För närvarande har vi 83 elever i vår verksamhet i årskurserna 1-9 och till hösten 2026 utökas vår verksamhet.
Partille kommun vill vara en hälsofrämjande arbetsplats och därför får du som medarbetare ta del av en rad förmåner såsom olika sorters fritids- och friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten• Vi tar inte emot några personliga brev• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
UF, Anpassad grundskola Kontakt
Thomas Hunter, Sveriges Lärare 0739-209660 Jobbnummer
9976148