Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog Prästbols skola
Sunne kommun, Lärande och utbildning
2025-10-01
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
Sunne
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
I kommunens skolor arbetar vi för en inkluderande undervisning av hög kvalitet.
Genom ett tydligt pedagogiskt relationellt ledarskap vill vi skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö med variation och utmaningar. Prästbols skola ligger i Östra Ämtervik. På skolan finns elever i åldrarna 6 till 12 år fördelade på förskoleklass t.o.m. årskurs 6. På skolan tar vi gemensamt ansvar för alla elever. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är du delaktig i att planera, organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor i enlighet med läroplanen. Ditt huvuduppdrag är lärare i fritidshem/fritidspedagog men under skoltid arbetar du, utifrån din kompetens och erfarenhet, med elevgrupperna tillsammans med övriga pedagoger på skolan. Visst undervisningsansvar kan förekomma. Fritidshemmet och förskolan samarbetar vid öppning och stängning samt andra gemensamma aktiviteter.
Kvalifikationer:
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem, högskoleexamen som är avsedd för arbete som fritidspedagog alternativt lärarlegitimation mot grundskolans tidigare år.
Du har helhetssyn, intresse och engagemang för hela elevens utveckling, är flexibel och har förmåga att ställa om samt har förmåga att möta elever på olika nivåer med olika metoder.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat och kommer tillsätts om erforderliga beslut fattas. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Sara Alwan 0565-16076 Jobbnummer
9535160