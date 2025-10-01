Lärare i fritidshem/Fritidspedagog, Lysviks skola
2025-10-01
eller i hela Sverige
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
Beskrivning:
I kommunens skolor och fritidsverksamhet arbetar vi för en inkluderande undervisning av hög kvalitet.
Genom ett tydligt pedagogiskt relationellt ledarskap vill vi skapa en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö med variation och utmaningar. Lysviks skola med tillhörande fritidsverksamhet ligger centralt placerad i Lysviks kyrkby. På skolan finns elever i åldrarna 6 till 12 år fördelade på förskoleklass t.o.m. årskurs 6. I vår fritidsverksamhet och på skolan tar vi gemensamt ansvar för alla elever och samarbetar med förskolan Barnens Hus som ligger på samma skolområde.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem/fritidspedagog är du delaktig i att planera, organisera och utveckla fritidshemmets verksamhet tillsammans med kollegor i enlighet med läroplanen. Ditt huvuduppdrag är lärare i fritidshem/fritidspedagog men under skoltid arbetar du, utifrån din kompetens och erfarenhet, med elevgrupperna tillsammans med övriga pedagoger på skolan. Visst undervisningsansvar kan förekomma samt stöd till elever med behov ligger i tjänsten.
Kvalifikationer:
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem, högskoleexamen som är avsedd för arbete som fritidspedagog alternativt lärarlegitimation mot grundskolans tidigare år.
Du har helhetssyn, intresse och engagemang för hela elevens utveckling, är flexibel och har förmåga att ställa om samt har förmåga att möta elever på olika nivåer med olika metoder.Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidare under förutsättning att rätt behörighet finns hos den som anställs. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningstidens utgång. Innan anställning kan ske skall giltigt utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Tjänsterna tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne kommun
(org.nr 212000-1843) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Lärande och utbildning Kontakt
Sara Alwan 0565-16076 Jobbnummer
9535161