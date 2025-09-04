Lärare i fritidshem/Förskollärare på Fredriksborgskolan F-6
2025-09-04
Fredriksborgskolan F-6 tar under höstterminen emot många nya elever och därför söker vi flera nya kollegor till vårt fritidshem. Välkommen med din ansökan!
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Från och med höstterminen 2024 flyttade vi in i den helt nybyggda skolan Fredriksborgskolan. Fredriksborgskolan kommer att utgöra entré till den nya stadsdelen Gässlösa som håller på att byggas i södra Borås. Skolan kommer på sikt att ta emot runt 850 elever från förskoleklass till årskurs 9. På skolan finns det en grundskola F-9, anpassad grundskola 1-9 samt kommungemensamma undervisningsgrupper och på så vis är vi en stor, integrerad skola som drar nytta av varandras olikheter och anpassar vår undervisning till elevernas olika behov. För oss är det viktigt att barnen och ungdomarna känner sig trygga och sedda. Fredriksborgskolan är en skola där lokalerna är utformade för att vara den lilla skolan i den stora. Skolan har tre rektorer, två biträdande rektorer och två skoladministratörer.
Våra kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, tar emot elever från årskurs 1-9. Upptagningsområdet är hela Borås Stad. Eleverna får tillgång till undervisning i mindre grupper med utökat vuxenstöd.
Vår fritidshemsverksamhet präglas till stor del av utomhuspedagogik där vi under hösten 2024 har påbörjat en satsning inom området innehållande bland annat kompetensutveckling. Vi har tillgång till ett utomhusklassrum i den närliggande skolskogen där delar av verksamheten bedrivs. Som lärare i fritidshem kommer du ingå i ett arbetslag som består av lärare i fritidshem, elevassistent och förskollärare. Du förväntas erbjuda en meningsfull fritidsverksamhet som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. Här erbjuds du goda förutsättningar för verksamheten med bland annat tillgång till idrottshall och en mycket tilltalande utemiljö.
Utöver det dagliga arbetet i elevgrupp är du ansvarig för planering, utvärdering och uppföljning av aktiviteter på fritidshemmet utifrån nationella mål och riktlinjer, både självständigt och i samarbete med kolleger. Du kommer att samarbeta med olika professioner, i arbetslaget och med kollegor inom andra funktioner på skolan. Du är med och utvecklar skolans verksamhet med fokus på fritidshemsaktiviteter.
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt är utbildad fritidspedagog eller förskollärare. Du har ett engagemang för att skapa en stimulerande och utvecklande fritidsverksamhet. Du har god förmåga att se elevers olikheter och anpassar ditt bemötande utifrån det. Du har även god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapa goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor samt är professionell i ditt bemötande.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Kontakt
