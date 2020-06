Lärare i fritidshem för arbete i SU-grupp på Frejaskolan - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2020-06-11I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. I förvaltningen ingår 146 kommunala grundskolor där nästan 60 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har drygt 8 000 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2020-06-11Frejaskolan är en F 9 grundskola och grundsärskola och 6 fritidshem med en skolbyggnad som stod klar att flytta in i för två år sedan. På skolan finns sex fritidshem. Den ligger vackert i Tynnered, nära till skog, skatepark, kollektivtrafik och hav. Här har vi tillgång till 33 000 m2 stor skolgård med flera alternativ till lekar och aktiviteter. Lekmaterial lånas ut via Lekoteket som leds av lärare och elever. Vi har även ett skolbibliotek fyllt av kreativitet och Bazaren en matsal som erbjuder variation av rätter tillagad på skolan. Vi har även mycket samarbete med personal från Kulturskolan vilket tillför massa energi för att stimulera vår lärmiljö. Sammanlagt arbetar det lite över 100 personer hos oss och där våra ledord är för varandra tillsammans.Som lärare i fritidshem arbetar du med elevernas lärande i fokus på såväl fritidshemmet som under skoltid. Du ansvarar för att planera, genomföra och analysera aktiviteter utifrån de styrdokument och mål som vi grundar vår verksamhet på. Du är också en person som ger förutsättningar för vårdnadshavares och andra berördas delaktighet genom att kontinuerligt informera om fritidshemmets aktiviteter.Hos oss är det viktigt med humor och allvar i ett utvecklande samspel som genererar en rolig och kreativ arbetsmiljö. På Frejaskolan är det viktigt att stödja varandra och våga vara modig, nyfiken och lösningsfokuserad. Vi har flera dagar under året där eleverna träffas och har aktiviteter ihop i ett F 9 perspektiv t ex FN-dagen. Att vara olika är en tillgång.Vi söker en lärare i fritidshem.Det är viktigt att du är ledaren i klassrummet/fritidshemmet och är tydlig, har god struktur och är duktig å att inspirera och motivera eleverna till att själva upptäcka och lära. Det är viktigt att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och föräldrar.Det är meriterande om du tidigare har arbetat med elever som har NPF.Välkommen med din ansökan!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde augusti 2020.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-06-25Göteborgs kommun5260775