Lärare i fritidshem eller pedagog med erfarenhet av arbete på fritidshemmet
2025-09-09
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Njutånger skola, Hudiksvalls kommun
Tänk dig en skola som är öppen för alla.
En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara den hen vill vara. Där vi tillsammans kan utveckla idéer och odla drömmar.
Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar.
Lärandeförvaltningen söker nu en lärare i fritidshem till Njutångers skola. Tjänsten är en tidsbegränsad tjänst, med eventuell möjlighet till förlängning. Tjänsten har tillträde enligt överenskommelse.
Njutånger skola är en F-6 skola med ca: 85 elever belägen cirka 1,5 mil söder om Hudiksvall och har nära till skidspår, isplan, fotbollsplan, skogen och havet.
Då det är en liten skola sker undervisningen åldersblandat i grupper F-1, 2-3, 4, 5-6. För att motsvara en heltid innebär den aktuella tjänsten visst arbete som resurs i årskurserna F-3 och huvudsakligen arbete på skolans fritidshem.
På Njutånger skola arbetar vi med att skapa goda relationer, lustfyllt lärande och tydliggörande pedagogik. Vi är nyfikna på våra elevers sätt att lära och utvecklar detta tillsammans.
Enånger skola och Njutånger skola som ligger åtta kilometer därifrån delar ledning och delvis även elevhälsa. Det innebär att skolorna i många delar har ett nära samarbete och gemensam struktur.
Arbetet innebär att du arbetar på skolans fritidshem, utvecklar denna verksamhet i enlighet med rådande styrdokument samt arbetar som resurs under skoldagen i årskurs F-3. Tillsammans med övriga kollegor driver du skolutvecklingen framåt och säkerställer att fritidshemmet blir den förlängda skoldagen.Profil
Du är legitimerad lärare i fritidshem eller grundskollärare alternativ har god erfraenhet av arbete på fritidshemmet. Du är en strukturerad ledare som anpassar dig och är flexibel utifrån verksamheten och elevernas behov. Du värdesätter att arbeta i ett mindre arbetslag och brinner för att undervisa och utvecklas tillsammans med kollegor och elever.
Passar detta in på dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag!
Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Månadslön
