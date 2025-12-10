Lärare i fritidshem eller förskollärare till Mockfjärdskolan
Mockfjärdskolan, en attraktiv skola belägen nära naturen som därav möjliggör många uteaktiviteter.
Här har cirka 400 elever sin undervisning och de är fördelade på årkurserna F-9. I samma byggnad finns även kommunens anpassade grundskola, ett skol- och kommundelsbibliotek samt gymnasieskolans IM-program. För oss är goda relationer, kunskapen i centrum och framtidstro bärande principer och vi sätter ett stort värde i främjande och förebyggande insatser som syftar till att skapa en god lärandemiljö för alla elever.
På Mockfjärdskolan värdesätter vi ett nära samarbete mellan skola och fritidshem, ett samarbete som syftar till att skapa trygga och inkluderade lärmiljöer för alla barn. Under devisen: "Barnet hela dagen - allas ansvar" finns läraren i fritidshemmet med i undervisningen i de lägre årskurserna.
Ett viktigt inslag är den rörelsesatsning som görs i samarbete med SISU, något som även övriga skolor i kommunen deltar i. I denna satsning har rastaktiviteter en central roll vilka även elever är delaktiga i.
Som lärare i fritidshem ansvarar du tillsammans med övriga pedagoger för att planera, leda och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Du är med och skapar miljöer för att främja elevernas kommunikation, nyfikenhet och aktivitet inom olika områden. Tillsammans med arbetslaget skapar du en helhet kring eleven.
Den största delen av arbetstiden är på fritidshemmet men under förmiddagen finns du också med som stöd i undervisningen i de lägre årkurserna. Du kan även leda rastaktiviteter för de yngre barnen.
Du är en person som i ditt arbete drivs av att hitta nya angreppssätt för att få eleverna att ta till sig kunskap och hitta nya kreativa vägar på bästa möjliga sätt. Du har ledarskapsförmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har ett gott samarbete med dina kollegor. På fritidshemmet händer alltid mycket och du behöver kunna anpassa arbetssätt utifrån ändrade omständigheter.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem alternativt förskollärare.
Du har relevanta IT-kunskaper och det är meriterande om du har kunskap inom NPF.
100 % tillsvidare tjänst med tillträde 260107 eller enligt överenskommelse. Före anställning ska lärarlegitimation och giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.
Månadslön
