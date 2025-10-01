Lärare i franska till Spånga gymnasium 2 lektioner i veckan
Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Spånga gymnasium är ett litet, trevligt gymnasium med ca 340 elever.
Här finns engagerad personal och personalomsättningen är låg. Skolan ligger idylliskt i Solhems villaområde och du tar dig enkelt till skolan med pendeltåg eller buss. Vi har ett stort utbud av utbildningar, så som Naturbruksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt IMS (Språkintroduktion), IMY-NB (yrkesintroduktion NB) samt anpassad gymnasieskola med de nationella programmen SMD (Programmet för skog, mark och djur) och FB (Programmet för fastighet och byggnation). Nu söker vi en ny kollega för undervisning för undervisnings hos oss. Kan det vara du?
Din roll
Tjänsten innebär framför allt att planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera undervisning.
Du undervisar i kursen Franska fortsättning Nivå 1. Uppdraget innebär 2 lektioner i veckan med en på måndag och en på fredag.
Din kompetens och erfarenhet
Du är legitimerad lärare, gärna med behörighet att undervisa på gymnasiet. Vidare har du god förmåga att tydliggöra målen för undervisningen samt bedöma densamma. Du anpassar efter individens behov för att optimera lärandet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då tjänsten har relativt liten omfattning passar detta till exempel dig som studerar, är pensionerad eller av annan anledning behöver en extra arbetsuppgift!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5572". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Spånga gymnasium Kontakt
Jens Kristensson jens.kristensson@edu.stockholm.se 0768429675 Jobbnummer
9534560