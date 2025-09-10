Lärare i franska sökes till Lagaholmsskolan, Laholms kommun
Laholms kommun / Grundskollärarjobb / Laholm Visa alla grundskollärarjobb i Laholm
2025-09-10
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Lagaholmsskolan är en centralt belägen 7-9 skola i Laholm med ca 320 elever och knappt 40 personal.
Vårt arbete med att skapa en skola där samarbete och kollegialt lärande råder har påbörjats och vi har en spännande resa framför oss. Vi är organiserade i årskursvisa arbetslag, i vilka lärarna har all eller huvuddelen av sin undervisning. Detta för att främja arbetet runt våra elever. Då personalen även sitter arbetslagsvis ges förutsättningar för att arbeta tematiskt och ämnesintegrerat.
Användandet av IKT i undervisningen är ett pedagogiskt verktyg för såväl elever som personal i skolarbetet. Vi prioriterar hög social förmåga hos vår personal samt en undervisning som präglas av företagsamt lärande och tydlig målstyrning.Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Du kommer att undervisa åk 7-9 i franska på Lagaholmsskolan.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en god lärmiljö för varje elev. I arbetslaget, tillsammans med skolledningen och skolans elevhälsoteam leder och utvecklar du skolan för ökad måluppfyllelse. I ditt uppdrag ingår mentorskap tillsammans med en kollega för en klass på skolan.
Tjänstegraden är beroende på ämneskombination du har eller kan det bli aktuellt med arbete i vår studio, där vissa elever är del av dag för extra stöd.Dina arbetsuppgifter
Undervisning i franska i åk 7-9 samt mentor i klass. Du ingår i ett arbetslag där ett kollegialt ansvar för en årskurs och deras utveckling.
Du ingår även i ett ämneslag där arbetet innebär bland annat utveckling kring ämnet med kollegor.
Undervisning i andra ämnen kan ingå beroende på behörighet.Kvalifikationer
Du har lärarexamen/lärarlegitimation med behörighet att undervisa i franska åk 7-9.
Behörighet för undervisning i andra ämnen kan vara meriterande.
Vi ser att du brinner för ditt läraruppdrag och har med dig goda idéer om hur vi kan utveckla undervisningen, tar del av aktuell forskning och står redo att driva detta tillsammans med oss. Du är handlingskraftig, öppen för förändring, har lätt att få med andra och inspirerar till nytänkande. Du har fokus på elevernas resultat.
Som person är du utvecklingsinriktad och har förmågan att se helheter. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet och handlingskraft.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/235". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Lagaholmsskolan 7-9 Kontakt
Katarina Petersson 0730-374132 Jobbnummer
9501918